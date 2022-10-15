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  4. ФОТО. Лучкевич перенес операцию на колене
Украина. Премьер лига
15 октября 2022, 14:55 |
634
0

ФОТО. Лучкевич перенес операцию на колене

Хавбек снова надолго останется вне игры

15 октября 2022, 14:55 |
634
0
ФОТО. Лучкевич перенес операцию на колене
СК Днепр-1. Валерий Лучкевич

«Днепр-1» официально сообщил о том, что полузащитник команды Валерий Лучкевич перенес операцию на колене после травмы, полученной в матче Лиги Конференций против «Вадуца» 6 октября.

Ожидается, что в нынешнем сезоне Лучкевич уже не сыграет. Матч против «Вадуца» был для Лучкевича первым после предыдущей травмы колена.


СК Днепр-1

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Валерий Лучкевич Днепр-1 травма травма колена фото
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Источник СК Днепр-1
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