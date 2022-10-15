Украина. Премьер лига15 октября 2022, 14:55 |
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ФОТО. Лучкевич перенес операцию на колене
Хавбек снова надолго останется вне игры
15 октября 2022, 14:55 |
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«Днепр-1» официально сообщил о том, что полузащитник команды Валерий Лучкевич перенес операцию на колене после травмы, полученной в матче Лиги Конференций против «Вадуца» 6 октября.
Ожидается, что в нынешнем сезоне Лучкевич уже не сыграет. Матч против «Вадуца» был для Лучкевича первым после предыдущей травмы колена.
СК Днепр-1
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