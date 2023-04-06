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  4. В Европе еще не работал. Челси нашел нового кандидата на пост тренера
Англия
06 апреля 2023, 20:16 |
1805
0

В Европе еще не работал. Челси нашел нового кандидата на пост тренера

В сферу интересов «Синих» попал Марсело Гальярдо

06 апреля 2023, 20:16 |
1805
0
В Европе еще не работал. Челси нашел нового кандидата на пост тренера
Getty Images/Global Images Ukraine. Марсело Гальярдо

Несмотря на назначение Фрэнка Лэмпарда, «Челси» продолжает поиски постоянного главного тренера, который возглавит команду летом. По информации аргентинских СМИ, в список кандидатов вошел Марсело Гальярдо.

Тренерская карьера 47-летнего аргентинца началась еще в 2011 году, несмотря на это, в Европе он еще не работал. Гальярдо возглавлял уругвайский «Насьональ» с 2011 – 2012 годах, а с 2014 по 2022 годы руководил «Ривер Плейтом».

С аргентинским клубом Гальярдо дважды – в 2015 и 2018 годах – выигрывал Копа Либертадорес.

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Фрэнк Лэмпард Марсело Гальярдо Челси
Источник Tyc Sports
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