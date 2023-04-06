Испания06 апреля 2023, 20:01 |
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Барселона готовит новый контракт для Хави
Но сначала – чемпионство в Ла Лиге
06 апреля 2023, 20:01 |
388
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Несмотря на разгром 0:4 от «Реала» в Кубке Испании «Барселона» продолжает доверять главному тренеру команды Хави. По информации испанских СМИ, каталонцы готовят для Хави новый контракт.
Однако новое соглашение «Барселона» предложит Хави только после завоевания чемпионства в Ла Лиге. Сейчас каталонцы опережают «Реал» в турнирной таблице на 12 очков.
Хави возглавляет «Барселону» с ноября 2021 года.
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