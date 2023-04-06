Франция06 апреля 2023, 19:22 | Обновлено 06 апреля 2023, 19:30
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ВИДЕО. ПСЖ ввел ограничения на доступ к видео, которое раскритиковал Мбаппе
Клуб фактически признал свою ошибку
06 апреля 2023, 19:22 | Обновлено 06 апреля 2023, 19:30
489
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Парижский клуб «ПСЖ» удалил из своих соцсетей рекламный ролик, недовольство которым после его просмотра выразил нападающий команды Килиан Мбаппе.
Видео клуба было адресовано владельцам абонементов и несло в себе призыв продлить их. Главным героем ролика стал Мбаппе. Килиану такой посыл не понравился. Он заявил, что «ПСЖ» – это отличный клуб и большая семья, но это не «Килиан Сен-Жермен».
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