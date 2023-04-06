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  4. ВИДЕО. ПСЖ ввел ограничения на доступ к видео, которое раскритиковал Мбаппе
Франция
06 апреля 2023, 19:22 | Обновлено 06 апреля 2023, 19:30
489
0

ВИДЕО. ПСЖ ввел ограничения на доступ к видео, которое раскритиковал Мбаппе

Клуб фактически признал свою ошибку

06 апреля 2023, 19:22 | Обновлено 06 апреля 2023, 19:30
489
0
ВИДЕО. ПСЖ ввел ограничения на доступ к видео, которое раскритиковал Мбаппе
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Парижский клуб «ПСЖ» удалил из своих соцсетей рекламный ролик, недовольство которым после его просмотра выразил нападающий команды Килиан Мбаппе.

Видео клуба было адресовано владельцам абонементов и несло в себе призыв продлить их. Главным героем ролика стал Мбаппе. Килиану такой посыл не понравился. Он заявил, что «ПСЖ» – это отличный клуб и большая семья, но это не «Килиан Сен-Жермен».

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ПСЖ видео Килиан Мбаппе
Источник Sport.ua
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