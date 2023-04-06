ВИДЕО. ПСЖ ввел ограничения на доступ к видео, которое раскритиковал Мбаппе

Парижский клуб «ПСЖ» удалил из своих соцсетей рекламный ролик, недовольство которым после его просмотра выразил нападающий команды Килиан Мбаппе.

Видео клуба было адресовано владельцам абонементов и несло в себе призыв продлить их. Главным героем ролика стал Мбаппе. Килиану такой посыл не понравился. Он заявил, что «ПСЖ» – это отличный клуб и большая семья, но это не «Килиан Сен-Жермен».