Мбаппе раскритиковал ролик ПСЖ со своим участием

Нападающий французского «ПСЖ» Килиан Мбаппе высказался с резкой критикой в отношении нового рекламного ролика клуба. Уроженец Парижа заявил, что название клуба «ПСЖ» не звучит как «Килиан Сен-Жермен».

«Я только что посмотрел рекламный ролик по продлению клубной подписки на сезон-2023/2024. Мне никто не сообщал о целях моего разговора с собеседником. Это было похоже на обычное интервью для клуба. Я не согласен с публикацией данного видео. Вот поэтому я борюсь за права на мой индивидуальный образ. «ПСЖ» – отличный клуб и большая семья, но это не «Килиан Сен-Жермен». С любовью, Килиан Мбаппе», – написал Мбаппе в сториз своего инстаграма.

Как известно, в рекламном ролике «ПСЖ» Килиан Мбаппе выполняет главную роль.