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  4. Мбаппе раскритиковал ролик ПСЖ со своим участием
Франция
06 апреля 2023, 16:19 | Обновлено 06 апреля 2023, 16:34
162
0

Мбаппе раскритиковал ролик ПСЖ со своим участием

Француз недоволен приоритетами со стороны клуба

06 апреля 2023, 16:19 | Обновлено 06 апреля 2023, 16:34
162
0
Мбаппе раскритиковал ролик ПСЖ со своим участием
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Нападающий французского «ПСЖ» Килиан Мбаппе высказался с резкой критикой в отношении нового рекламного ролика клуба. Уроженец Парижа заявил, что название клуба «ПСЖ» не звучит как «Килиан Сен-Жермен».

«Я только что посмотрел рекламный ролик по продлению клубной подписки на сезон-2023/2024. Мне никто не сообщал о целях моего разговора с собеседником. Это было похоже на обычное интервью для клуба. Я не согласен с публикацией данного видео. Вот поэтому я борюсь за права на мой индивидуальный образ. «ПСЖ» – отличный клуб и большая семья, но это не «Килиан Сен-Жермен». С любовью, Килиан Мбаппе», – написал Мбаппе в сториз своего инстаграма.

Как известно, в рекламном ролике «ПСЖ» Килиан Мбаппе выполняет главную роль.

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ПСЖ Килиан Мбаппе
Источник Sport.ua
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