Игорь БЕЛАНОВ: «Павелко и в Европе молодец, люди его уважают»

Известный украинский экс-футболист, тренер, обладатель «Золотого мяча» Игорь Беланов прокомментировал переизбрание президента УАФ Андрея Павелко в Исполком УЕФА.

«Я очень рад, что справедливость победила. Столько писали негатива, но пока он единственный, кто и уважает историю футбола, и пытается что-нибудь сделать в этой стране. Поэтому я двумя руками за и с удовольствием уже поздравил его. И говорю я не только от себя – и с Олегом говорил Блохиным. Мы переживаем, потому что за это время очень много хорошего было сделано. И хочется, чтобы была справедливость.

Андрей Васильевич переживает за все. Здесь никто ни под кого не подстраивается. У нас есть свои имена, и мы просто болеем за нашу страну, чтобы у нас все было хорошо. Он и в Европе молодец, люди его уважают», – сказал Беланов.

Павелко переизбрался, несмотря на проблемы с законом, которые у него есть в Украине.