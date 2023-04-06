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  4. Игорь БЕЛАНОВ: «Павелко и в Европе молодец, люди его уважают»
Украина. Премьер лига
06 апреля 2023, 18:59 | Обновлено 06 апреля 2023, 19:01
588
6

Игорь БЕЛАНОВ: «Павелко и в Европе молодец, люди его уважают»

Обладатель «Золотого мяча» безумно рад, что президента УАФ переизбрали в Исполком УЕФА

06 апреля 2023, 18:59 | Обновлено 06 апреля 2023, 19:01
588
6
Игорь БЕЛАНОВ: «Павелко и в Европе молодец, люди его уважают»
УАФ. Игорь Беланов

Известный украинский экс-футболист, тренер, обладатель «Золотого мяча» Игорь Беланов прокомментировал переизбрание президента УАФ Андрея Павелко в Исполком УЕФА.

«Я очень рад, что справедливость победила. Столько писали негатива, но пока он единственный, кто и уважает историю футбола, и пытается что-нибудь сделать в этой стране. Поэтому я двумя руками за и с удовольствием уже поздравил его. И говорю я не только от себя – и с Олегом говорил Блохиным. Мы переживаем, потому что за это время очень много хорошего было сделано. И хочется, чтобы была справедливость.

Андрей Васильевич переживает за все. Здесь никто ни под кого не подстраивается. У нас есть свои имена, и мы просто болеем за нашу страну, чтобы у нас все было хорошо. Он и в Европе молодец, люди его уважают», – сказал Беланов.

Павелко переизбрался, несмотря на проблемы с законом, которые у него есть в Украине.

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Источник Украинские новости
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Комментарии 6
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igorek
Цікаво хто з болівальників це мурло Павелко поважае щось Біланич мутить.
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+7
sergej55
Ох і проститутка.
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+4
DK1961
ВСЕ типа БЫВШИЕ звезды КУПЛЕНЫ ХОЗЯИНОМ на корню. Украинский футбол полностью в заложниках у ХОЗЯИНА и его содержанки (непотопляемой) - павелки. Темные времена наступили...
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+2
Am
Володарі зм України: одному заважав Майдан бо на "йолку" не можно сходити, краще в партії бойка в рекламі знятись, інший совок анус павелка облизує причмокуючи, ще один  в партії королевської зганьбився за гроші дамбілобамбасовських...а потім питання чому ми так живемо, да тому що...
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+1
Gargantua
какой стыд
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0
Serhiy (Миколаїв)
Чмо марківьке, гнида колабаранська. 
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0
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