Хавбека Руха ЭДСОН Фернандо: «Думаем только о победе над Вересом»

Полузащитник «Руха» Эдсон Фернандо рассказал о настрое львовского коллектива на предстоящую игру 20-го тура украинской Премьер-лиги с ровенским «Вересом», которая состоится в субботу, 8 апреля (начало – в 15:00 по киевскому времени).

«Да, мы проиграли в прошлом матче («Заре» со счетом 0:3. – прим. Sport.ua), но не должны опускать руки. Продолжаем работать в позитивном настроении, думаем только о победе в матче с «Вересом».

Необходимо подойти к игре, прежде всего, психологически сильными. На мой взгляд, именно это самое важное», – заявил Эдсон.

В таблице УПЛ «Рух» занимает 15-е место с 17 очками в активе. «Верес» идет на 14 позиции, имея 18 пунктов.