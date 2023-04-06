Хавбека Руха ЭДСОН Фернандо: «Думаем только о победе над Вересом»
Бразилец – о предстоящем матче команды
Полузащитник «Руха» Эдсон Фернандо рассказал о настрое львовского коллектива на предстоящую игру 20-го тура украинской Премьер-лиги с ровенским «Вересом», которая состоится в субботу, 8 апреля (начало – в 15:00 по киевскому времени).
«Да, мы проиграли в прошлом матче («Заре» со счетом 0:3. – прим. Sport.ua), но не должны опускать руки. Продолжаем работать в позитивном настроении, думаем только о победе в матче с «Вересом».
Необходимо подойти к игре, прежде всего, психологически сильными. На мой взгляд, именно это самое важное», – заявил Эдсон.
В таблице УПЛ «Рух» занимает 15-е место с 17 очками в активе. «Верес» идет на 14 позиции, имея 18 пунктов.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
За Павелко проголосовал 31 из 55 делегатов от ассоциаций-членов УЕФА
Подопечные Валерия Паламарчука проиграли со счетом 0:5