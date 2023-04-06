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  4. Хавбека Руха ЭДСОН Фернандо: «Думаем только о победе над Вересом»
Украина. Премьер лига
06 апреля 2023, 18:46 | Обновлено 06 апреля 2023, 18:51
104
0

Хавбека Руха ЭДСОН Фернандо: «Думаем только о победе над Вересом»

Бразилец – о предстоящем матче команды

06 апреля 2023, 18:46 | Обновлено 06 апреля 2023, 18:51
104
0
Хавбека Руха ЭДСОН Фернандо: «Думаем только о победе над Вересом»
ФК Рух Львов. Эдсон Фернандо

Полузащитник «Руха» Эдсон Фернандо рассказал о настрое львовского коллектива на предстоящую игру 20-го тура украинской Премьер-лиги с ровенским «Вересом», которая состоится в субботу, 8 апреля (начало – в 15:00 по киевскому времени).

«Да, мы проиграли в прошлом матче («Заре» со счетом 0:3. – прим. Sport.ua), но не должны опускать руки. Продолжаем работать в позитивном настроении, думаем только о победе в матче с «Вересом».

Необходимо подойти к игре, прежде всего, психологически сильными. На мой взгляд, именно это самое важное», – заявил Эдсон.

В таблице УПЛ «Рух» занимает 15-е место с 17 очками в активе. «Верес» идет на 14 позиции, имея 18 пунктов.

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Рух Львов чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Источник ФК Рух Львов
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