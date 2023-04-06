Украинец пробился в полуфинал парного разряда на турнире в Индии

Украинский теннисист Владислав Орлов в дуэте с Патриком Эдвардом Томаном на турнире ITF M15 в Ченнаи (Индия) успешно миновал стадию 1/4 финала.

Орлов и Томан в супер тай-брейке обыграли индийскую пару Парикшит Сомани / Маниш Сукешкумар – 0:6, 6:4, 10:8.

Напомним, в одиночном разряде на турнире в Ченнаи Орлов вышел в четвертьфинал.

ITF M15 Ченнаи. Пары. 1/4 финала

Владислав Орлов / Патрик Эдвард Томан (Украина / США) - Парикшит Сомани / Маниш Сукешкумар (Индия) – 0:6, 6:4, 10:8