Підтримай кібервплив Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Украинец пробился в полуфинал парного разряда на турнире в Индии
ITF
06 апреля 2023, 18:05 | Обновлено 06 апреля 2023, 18:16
83
0

Украинец пробился в полуфинал парного разряда на турнире в Индии

Владислав Орлов играет вместе с американцем Томаном

06 апреля 2023, 18:05 | Обновлено 06 апреля 2023, 18:16
83
0
Украинец пробился в полуфинал парного разряда на турнире в Индии
Instagram. Владислав Орлов

Украинский теннисист Владислав Орлов в дуэте с Патриком Эдвардом Томаном на турнире ITF M15 в Ченнаи (Индия) успешно миновал стадию 1/4 финала.

Орлов и Томан в супер тай-брейке обыграли индийскую пару Парикшит Сомани / Маниш Сукешкумар – 0:6, 6:4, 10:8.

Напомним, в одиночном разряде на турнире в Ченнаи Орлов вышел в четвертьфинал.

ITF M15 Ченнаи. Пары. 1/4 финала

Владислав Орлов / Патрик Эдвард Томан (Украина / США) - Парикшит Сомани / Маниш Сукешкумар (Индия) – 0:6, 6:4, 10:8

По теме:
Украинский теннисист на отказе серба вышел в четвертьфинал турнира в Индии
Украинец подтверждает в Индии свой статус
Рейтинг ATP. Алькарас уступил корону Джоковичу, Синнер снова в топ-10
Владислав Орлов ITF Ченнаи
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ига СВЕНТЕК: «После Второй мировой войны немецких игроков не допускали»
Теннис | 06 апреля 2023, 13:05 6
Ига СВЕНТЕК: «После Второй мировой войны немецких игроков не допускали»
Ига СВЕНТЕК: «После Второй мировой войны немецких игроков не допускали»

Первая ракетка мира рассказала о важности отстранения российских и белорусских спортсменов

ФОТО. Усик лайкнул хвалебный пост Ломаченко о митрополите Онуфрие
Бокс | 06 апреля 2023, 11:17 8
ФОТО. Усик лайкнул хвалебный пост Ломаченко о митрополите Онуфрие
ФОТО. Усик лайкнул хвалебный пост Ломаченко о митрополите Онуфрие

Вера продолжает объединять титулованных украинских боксеров

Стало известно, сколько голосов на Конгрессе УЕФА было отдано за Павелко
Футбол | 05.04.2023, 21:05
Стало известно, сколько голосов на Конгрессе УЕФА было отдано за Павелко
Стало известно, сколько голосов на Конгрессе УЕФА было отдано за Павелко
Инсайдер: Лэмпард возглавил Челси
Футбол | 06.04.2023, 02:36
Инсайдер: Лэмпард возглавил Челси
Инсайдер: Лэмпард возглавил Челси
Ястремская уступила теннисистке из третьей сотни на турнире в Колумбии
Теннис | 04.04.2023, 20:45
Ястремская уступила теннисистке из третьей сотни на турнире в Колумбии
Ястремская уступила теннисистке из третьей сотни на турнире в Колумбии
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Плохие новости и потери ВСУ. Резников рассказал об информационной политике
Плохие новости и потери ВСУ. Резников рассказал об информационной политике
05.04.2023, 14:48 5
Война
Усик рассказал, почему его команда остановила переговоры с Фьюри
Усик рассказал, почему его команда остановила переговоры с Фьюри
04.04.2023, 16:05 1
Бокс
Месси отказался от зарплаты в 400 миллионов в год
Месси отказался от зарплаты в 400 миллионов в год
05.04.2023, 19:02 6
Футбол
Новый тренер Челси: заложник капризов Боэли и контракта Мудрика
Новый тренер Челси: заложник капризов Боэли и контракта Мудрика
06.04.2023, 13:55 1
Футбол
Ближе и ближе к 180К. ВСУ продолжают успешно уничтожать оккупантов
Ближе и ближе к 180К. ВСУ продолжают успешно уничтожать оккупантов
05.04.2023, 08:16 4
Война
Галактикос шокировали Камп Ноу. Реал с хет-триком Бензема разбил Барселону
Галактикос шокировали Камп Ноу. Реал с хет-триком Бензема разбил Барселону
05.04.2023, 23:59 10
Футбол
Шакур СТИВЕНСОН: «Хейни уничтожит Ломаченко. Не очень честный бой»
Шакур СТИВЕНСОН: «Хейни уничтожит Ломаченко. Не очень честный бой»
06.04.2023, 12:49 5
Бокс
В топ-3. Стала известна зарплата Цыганкова в Жироне
В топ-3. Стала известна зарплата Цыганкова в Жироне
06.04.2023, 12:45 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности