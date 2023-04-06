Украинский теннисист на отказе серба вышел в четвертьфинал турнира в Индии
Владислав Орлов во второй раз за 2 недели обыграл Бориса Бутулию
Украинский теннисист Владислав Орлов (АТР 381) вышел в четвертьфинал хардового турнира серии ITF M15 в Ченнаи (Индия).
В 1/8 финала соревнований украинец выиграл у Бориса Бутулии. В третьем сете при счете 3:1* (40:0) в пользу Владислава серб снялся с поединка.
ITF M15 Ченнаи. Хард. 1/8 финала
Владислав Орлов (Украина) [1] – Борис Бутулия (Сербия) – 6:7 (3:7), 6:3, 3:1, RET., Бутулия
Орлов посеян под первым номером на этом фьючерсе.
Двумя неделями ранее Владислав уже выигрывал у Бориса на соревнованиях в Лакхнау.
В четвертьфинале турнира в Ченнаи Орлов сыграет с Манишем Сурешкумаром.
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