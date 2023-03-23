Дерби в Индии. Два украинца вышли в четвертьфинал 25-тысячника в Лакхнау
Владислав Орлов и Эрик Ваншельбойм разыграют путевку в полуфинал фьючерса
Украинские теннисисты Владислав Орлов (АТР 392) и Эрик Ваншельбойм (АТР 510 вышли в четвертьфинал хардового турнира серии ITF M25 в Лакхнау (Индия).
Владислав в двух сетах уверенно обыграл Бориса Бутулия из Сербии, а Эрик в трех партиях вырвал победу у Юсуке Такахаси.
ITF M25 Лакхнау. Хард. 1/8 финала
Владислав Орлов (Украина) – Борис Бутулия (Сербия) – 6:2, 6:2
Юсуке Такахаси (Япония) – Эрик Ваншельбойм (Украина) – 6:3, 2;6, 2:6
В четвертьфинале соревнований Владислав и Эрик сыграют между собой. Это будет первая встреча теннисистов.
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