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ITF
23 марта 2023, 11:42 | Обновлено 23 марта 2023, 11:44
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Дерби в Индии. Два украинца вышли в четвертьфинал 25-тысячника в Лакхнау

Владислав Орлов и Эрик Ваншельбойм разыграют путевку в полуфинал фьючерса

23 марта 2023, 11:42 | Обновлено 23 марта 2023, 11:44
75
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Дерби в Индии. Два украинца вышли в четвертьфинал 25-тысячника в Лакхнау
Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Орлов

Украинские теннисисты Владислав Орлов (АТР 392) и Эрик Ваншельбойм (АТР 510 вышли в четвертьфинал хардового турнира серии ITF M25 в Лакхнау (Индия).

Владислав в двух сетах уверенно обыграл Бориса Бутулия из Сербии, а Эрик в трех партиях вырвал победу у Юсуке Такахаси.

ITF M25 Лакхнау. Хард. 1/8 финала

Владислав Орлов (Украина) – Борис Бутулия (Сербия) – 6:2, 6:2

Юсуке Такахаси (Япония) – Эрик Ваншельбойм (Украина) – 6:3, 2;6, 2:6

В четвертьфинале соревнований Владислав и Эрик сыграют между собой. Это будет первая встреча теннисистов.

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Орлов и Ваншельбойм дошли до четвертьфинала на турнире ITF в Индии
Владислав Орлов Эрик Ваншельбойм ITF Лакхнау Юсуке Такахаси
Источник Sport.ua
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