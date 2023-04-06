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Украина. Премьер лига
06 апреля 2023, 16:59 | Обновлено 06 апреля 2023, 17:50
1485
0

Бессмертный стал членом тренерского клуба во главе с Сабо

Специалист во второй раз возглавил «Львов»

06 апреля 2023, 16:59 | Обновлено 06 апреля 2023, 17:50
1485
0
Бессмертный стал членом тренерского клуба во главе с Сабо
УПЛ. Анатолий Бессмертный

54-летний Анатолий Бессмертный провел в украинской Премьер-лиге первый матч после возвращения на тренерский мостик «Львова». Это была игра 19-го тура с «Динамо» Киев, в которой львовяне потерпели поражение со счетом 0:2.

Возвращение Бессмертного стало в истории чемпионатов Украины 63-м случаем, когда тренер начинал работу в команде, с которой ранее он уже работал.

Трижды наставники возвращались в команды 19 раз, четыре возвращения фиксировались четыре раза. Обладателем рекорда является Йожеф Сабо, который возглавлял киевское «Динамо» пять раз.

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Анатолий Бессмертный Львов Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Йожеф Сабо
Источник УПЛ
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