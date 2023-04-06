Бессмертный стал членом тренерского клуба во главе с Сабо

54-летний Анатолий Бессмертный провел в украинской Премьер-лиге первый матч после возвращения на тренерский мостик «Львова». Это была игра 19-го тура с «Динамо» Киев, в которой львовяне потерпели поражение со счетом 0:2.

Возвращение Бессмертного стало в истории чемпионатов Украины 63-м случаем, когда тренер начинал работу в команде, с которой ранее он уже работал.

Трижды наставники возвращались в команды 19 раз, четыре возвращения фиксировались четыре раза. Обладателем рекорда является Йожеф Сабо, который возглавлял киевское «Динамо» пять раз.