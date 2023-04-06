Аргентина впервые за 6 лет возглавила рейтинг ФИФА

Сборная Аргентины в четверг возглавила рейтинг ФИФА, опередив команду Бразилии, которая потеряла лидерство после поражения от Марокко в товарищеском матче.

«Бело-голубые» вышли на первое место в мировом рейтинге впервые с 2017 года.

Отметим, что сборная Украины в обновленном рейтинге ФИФА потеряла 4 позиции, замкнув топ-30. Сине-желтые имеют 1530,04 балла. Среди представителей УЕФА наша национальная команда 16-я.

Наши соперники в отборочном турнире чемпионата Европы занимают следующие места: Англия – пятое (0), Италия – восьмое (0), Северная Македония – 65-е (0), Мальта – 172-е (-5).

Полный рейтинг здесь.