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  4. Аргентина впервые за 6 лет возглавила рейтинг ФИФА
Чемпионат мира
06 апреля 2023, 16:37 |
225
0

Аргентина впервые за 6 лет возглавила рейтинг ФИФА

Бразилии потеряла лидерство после поражения от Марокко

06 апреля 2023, 16:37 |
225
0
Аргентина впервые за 6 лет возглавила рейтинг ФИФА
Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Аргентины в четверг возглавила рейтинг ФИФА, опередив команду Бразилии, которая потеряла лидерство после поражения от Марокко в товарищеском матче.

«Бело-голубые» вышли на первое место в мировом рейтинге впервые с 2017 года.

Отметим, что сборная Украины в обновленном рейтинге ФИФА потеряла 4 позиции, замкнув топ-30. Сине-желтые имеют 1530,04 балла. Среди представителей УЕФА наша национальная команда 16-я.

Наши соперники в отборочном турнире чемпионата Европы занимают следующие места: Англия – пятое (0), Италия – восьмое (0), Северная Македония – 65-е (0), Мальта – 172-е (-5).

Полный рейтинг здесь.

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Источник ФИФА
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