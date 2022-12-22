Рейтинг ФИФА. Аргентина поднялась на второе место, Марокко – на 11-е

ФИФА опубликовала очередной рейтинг национальных сборных – итоговый в 2022 году. В нем Украина, поднявшись на одну ступеньку по сравнению с предыдущим реестром, занимает 26-е место.

Сине-желтые имеют 1536,99 балла. Среди представителей УЕФА наша национальная команда 14-я.

Соперники сборной Украины в отборочном турнире Евро-2024 занимают следующие места: Англия - 5 (0), Италия - 8 (-2), Северная Македония - 65 (0), Мальта - 167 (+1).

Аргентина после победы на ЧМ в Катаре поднялась на вторую позицию, Франция – на третью. Лидером остается Бразилия. Также следует отметить команду Марокко, которая поднялась на 11-ю строчку мировой классификации.

Полный рейтинг здесь.



