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  4. Рейтинг ФИФА. Аргентина поднялась на второе место, Марокко – на 11-е
Чемпионат мира
22 декабря 2022, 11:35 |
1976
2

Рейтинг ФИФА. Аргентина поднялась на второе место, Марокко – на 11-е

Сборная Украины добавила одну строчку

22 декабря 2022, 11:35 |
1976
2
Рейтинг ФИФА. Аргентина поднялась на второе место, Марокко – на 11-е
Getty Images/Global Images Ukraine

ФИФА опубликовала очередной рейтинг национальных сборных – итоговый в 2022 году. В нем Украина, поднявшись на одну ступеньку по сравнению с предыдущим реестром, занимает 26-е место.

Сине-желтые имеют 1536,99 балла. Среди представителей УЕФА наша национальная команда 14-я.

Соперники сборной Украины в отборочном турнире Евро-2024 занимают следующие места: Англия - 5 (0), Италия - 8 (-2), Северная Македония - 65 (0), Мальта - 167 (+1).

Аргентина после победы на ЧМ в Катаре поднялась на вторую позицию, Франция – на третью. Лидером остается Бразилия. Также следует отметить команду Марокко, которая поднялась на 11-ю строчку мировой классификации.

Полный рейтинг здесь.


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Источник ФИФА
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Комментарии 2
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Andr_Egor
Бразилия на первом и Бельгия на 4-ом... Францию на первое, чего Перу выше Польши, Хорватия, которая в основном играла вничью (4 раза) и проходили по серии пенальти на 7-ом месте тоже смешно
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0
Хутин Пуйло
Нидерланды обгоняют хорватов... Смешной этот рейтинг
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-1
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