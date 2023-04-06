С Корниенко. Шахтер готовится к Металлисту
У донецкой команды пополнение в составе
Донецкий «Шахтер» завершает подготовку к матчу 20-го тура украинской Премьер-лиги с харьковским «Металлистом», который состоится в субботу, 8 апреля, начало – в 14:00 по киевскому времени.
Главной новостью из стана «горняков» является полное восстановление защитника Виктора Корниенко. Он уже работает наравне с партнерами в общей группе. В последний раз на поле в матче УПЛ он выходил 28 августа прошлого года – против «Кривбасса» (1:0). Затем он пропустил почти 7 месяцев из-за травмы крестообразной связки.
Напомним, ранее сообщалось, что стало известно место проведения матча «Шахтер» – «Металлист».
🧡 Віктор Корнієнко – у загальній групі! «Шахтар» готується до матчу з «Металістом» 💪— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) April 6, 2023
Дивіться, як минуло тренування команди в четвер.#Shakhtar #ШахтарМеталіст pic.twitter.com/afBZFBXa3M
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