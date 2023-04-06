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Украина. Премьер лига
06 апреля 2023, 15:56 | Обновлено 06 апреля 2023, 16:03
185
0

С Корниенко. Шахтер готовится к Металлисту

У донецкой команды пополнение в составе

06 апреля 2023, 15:56 | Обновлено 06 апреля 2023, 16:03
185
0
С Корниенко. Шахтер готовится к Металлисту
ФК Шахтер Донецк. Виктор Корниенко

Донецкий «Шахтер» завершает подготовку к матчу 20-го тура украинской Премьер-лиги с харьковским «Металлистом», который состоится в субботу, 8 апреля, начало – в 14:00 по киевскому времени.

Главной новостью из стана «горняков» является полное восстановление защитника Виктора Корниенко. Он уже работает наравне с партнерами в общей группе. В последний раз на поле в матче УПЛ он выходил 28 августа прошлого года – против «Кривбасса» (1:0). Затем он пропустил почти 7 месяцев из-за травмы крестообразной связки.

Напомним, ранее сообщалось, что стало известно место проведения матча «Шахтер» – «Металлист».

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Шахтер Донецк Виктор Корниенко Украинская Премьер-лига Шахтер - Металлист
Источник ФК Шахтер Донецк
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