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Украина. Премьер лига
05 апреля 2023, 07:34 |
483
0

Определено место проведения домашнего матча Шахтера с Металлистом

Команды сыграют в субботу, 8 апреля

05 апреля 2023, 07:34 |
483
0
Определено место проведения домашнего матча Шахтера с Металлистом
Instagram. Стадион Авангард

Матч 20-го тура украинской Премьер-лиги между донецким «Шахтером» и харьковским «Металлистом», который запланирован на субботу, 8 апреля, состоится в Ужгороде, на стадионе «Авангард».

Стартовый свисток в поединке прозвучит в 14:00 по киевскому времени.

В таблице УПЛ «Шахтер» занимает 1-е место с 43 очками. У «Металлиста» 13-я позиция и 18 пунктов.

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Шахтер Донецк Металлист Харьков Шахтер - Металлист Украинская Премьер-лига
Источник УПЛ
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