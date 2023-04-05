Определено место проведения домашнего матча Шахтера с Металлистом

Матч 20-го тура украинской Премьер-лиги между донецким «Шахтером» и харьковским «Металлистом», который запланирован на субботу, 8 апреля, состоится в Ужгороде, на стадионе «Авангард».

Стартовый свисток в поединке прозвучит в 14:00 по киевскому времени.

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В таблице УПЛ «Шахтер» занимает 1-е место с 43 очками. У «Металлиста» 13-я позиция и 18 пунктов.