Украина. Премьер лига05 апреля 2023, 07:34 |
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Определено место проведения домашнего матча Шахтера с Металлистом
Команды сыграют в субботу, 8 апреля
05 апреля 2023, 07:34 |
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Матч 20-го тура украинской Премьер-лиги между донецким «Шахтером» и харьковским «Металлистом», который запланирован на субботу, 8 апреля, состоится в Ужгороде, на стадионе «Авангард».
Стартовый свисток в поединке прозвучит в 14:00 по киевскому времени.
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В таблице УПЛ «Шахтер» занимает 1-е место с 43 очками. У «Металлиста» 13-я позиция и 18 пунктов.
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