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Украина. Премьер лига
04 апреля 2023, 13:57 | Обновлено 04 апреля 2023, 14:00
156
1

Шахтер представил новую программу для болельщиков

Интерактивная платформа Fanverse поможет клубу еще активнее взаимодействовать с фанатами

04 апреля 2023, 13:57 | Обновлено 04 апреля 2023, 14:00
156
1
Шахтер представил новую программу для болельщиков

4 апреля объявлено о выпуске Fanverse ФК «Шахтер» – новой программы от Binance, разработанной специально для болельщиков клуба. Партнерство предоставит фанатам особый доступ к наградам и привилегиям, таким как участие в конкурсах прогнозов на матчи, голосованиях в опросах для принятия командных решений и ранний доступ к NFT-дропам и эксклюзивные призы, например, встречи и подписанные клубные товары.

Запуск Fanverse ФК «Шахтер» также является первым официальным партнерством Binance Web3 Services (BWS) – новой инициативы Binance, которая помогает обеспечить доступность элементов Web3 для любых организаций или брендов, желающих перейти от Web2 к Web3. Fanverse ФК «Шахтер» направлена на объединение болельщиков со всего мира через Web3 и обеспечение их общения на основе страсти к футболу.

Дмитрий Кириленко, коммерческий директор ФК «Шахтер»:

– Радуемся сотрудничеству с Binance – мировым лидером блокчейн-систем. Это партнерство позволит клубу иметь собственное место в цифровом пространстве, а также общаться со своими болельщиками по всему миру. «Шахтер» всегда стремится устанавливать новые границы и стандарты совершенства, и сотрудничество с Binance позволяет нашим болельщикам теснее взаимодействовать с клубом. Это только первый этап увлекательного путешествия из Binance, и мы убеждены, что клуб и болельщики будут удовлетворены.

Лиза Хе, руководитель отдела Fan Token в Binance:

– Мы очень гордимся сотрудничеством с ФК «Шахтер», одним из самых престижных футбольных клубов Украины и рады объединить его болельщиков со всего мира через Web3 в Fanverse. Наша цель – помочь болельщикам общаться с любимыми командами новыми и удивительными способами. Мы также рады представить Binance Web3 Services – наш новый консультативный сервис по Web3, который будет доступен для любых компаний, использующих Web2 и думают о том, как попасть в пространство Web3.

Болельщики ФК «Шахтер» могут подписаться на Binance Fanverse, чтобы получить шанс заработать награды и уникальный опыт. Другие интересные элементы для будущего Fanverse ФК «Шахтер» включают в себя новые опросы, чтобы дать болельщикам возможность высказаться, а также доступ к выпускам NFT, цифровым предметам коллекционирования, интернет-магазинам и эксклюзивным товарам.

Предложения Binance Web3 Services включают широкий спектр консультационных услуг Web3, включая бизнес-планы Web3, стратегии NFT и фан-токенов, игры и партнерство в метавселенной, системы членства Web3, оперативное руководство и т.д.

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Шахтер Донецк
Источник ФК Шахтер Донецк
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Gambie
А где сейчас Пенисов ? 
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