Підтримай кібернаступ Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Совладельцы Челси объяснили, почему снова доверились Лэмпарду
Англия
06 апреля 2023, 15:40 |
1210
1

Совладельцы Челси объяснили, почему снова доверились Лэмпарду

Тодд Боли и Бехдад Эгбали уверены, что Фрэнк сможет успешно управлять командой до конца сезона

06 апреля 2023, 15:40 |
1210
1
Совладельцы Челси объяснили, почему снова доверились Лэмпарду
ФК Челси. Фрэнк Лэмпард

Совладельцы «Челси» Тодд Боли и Бехдад Эгбали прокомментировали возвращение Фрэнка Лэмпарда на пост главного тренера лондонского клуба.

«Мы рады приветствовать Фрэнка снова на «Стэмфорд Бридж». Фрэнк – член Зала славы Премьер-лиги и легенда этого клуба. Продолжая тщательный и изнурительный процесс поиска постоянного главного тренера, мы хотим предоставить клубу и нашим болельщикам четкий и стабильный план на оставшуюся часть сезона. Мы хотим дать себе все шансы на успех, и Фрэнк обладает всеми характеристиками и качествами, которые нам нужны, чтобы привести нас к финишу.

В субботу у нас будет важная игра против «Вулвз», а затем мы сосредоточимся на четвертьфинале Лиги чемпионов в Мадриде на следующей неделе. Мы все полностью поддержим Фрэнка, поскольку стремимся добиться наилучшего результата во всех оставшихся играх», – сказано в заявлении руководителей.

Ранее Фрэнк уже возглавлял «Челси» с 2019 по 2021 год.

По теме:
«Это мой клуб». Лэмпард прокомментировал возвращение в Челси
ОФИЦИАЛЬНО. Лэмпард назначен наставником Челси до конца сезона 2022/23
Инсайдер: Лэмпард возглавил Челси
Фрэнк Лэмпард Тодд Боли Бехдад Эгбали
Источник ФК Челси
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Усик лайкнул хвалебный пост Ломаченко о митрополите Онуфрие
Бокс | 06 апреля 2023, 11:17 5
ФОТО. Усик лайкнул хвалебный пост Ломаченко о митрополите Онуфрие
ФОТО. Усик лайкнул хвалебный пост Ломаченко о митрополите Онуфрие

Вера продолжает объединять титулованных украинских боксеров

Габриэл ЖЕЗУС: «Зинченко – король шуток, но он хочет меня убить»
Футбол | 06 апреля 2023, 16:13 0
Габриэл ЖЕЗУС: «Зинченко – король шуток, но он хочет меня убить»
Габриэл ЖЕЗУС: «Зинченко – король шуток, но он хочет меня убить»

Нападающий «Арсенала» – о том, что игроки часто дразнят друг друга

Мирон МАРКЕВИЧ: «УАФ не пустит меня в сборную? Все правильно»
Футбол | 06.04.2023, 09:13
Мирон МАРКЕВИЧ: «УАФ не пустит меня в сборную? Все правильно»
Мирон МАРКЕВИЧ: «УАФ не пустит меня в сборную? Все правильно»
Стало известно, сколько голосов на Конгрессе УЕФА было отдано за Павелко
Футбол | 05.04.2023, 21:05
Стало известно, сколько голосов на Конгрессе УЕФА было отдано за Павелко
Стало известно, сколько голосов на Конгрессе УЕФА было отдано за Павелко
Шакур СТИВЕНСОН: «Хейни уничтожит Ломаченко. Не очень честный бой»
Бокс | 06.04.2023, 12:49
Шакур СТИВЕНСОН: «Хейни уничтожит Ломаченко. Не очень честный бой»
Шакур СТИВЕНСОН: «Хейни уничтожит Ломаченко. Не очень честный бой»
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Gargantua
- Игорь Михалыч, это вы?
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Промоутер Дюбуа рассказал, готов ли его клиент отказаться от боя с Усиком
Промоутер Дюбуа рассказал, готов ли его клиент отказаться от боя с Усиком
05.04.2023, 10:32 2
Бокс
Эдди Хирн рассказал, при каких условиях Фьюри согласился бы на бой с Усиком
Эдди Хирн рассказал, при каких условиях Фьюри согласился бы на бой с Усиком
05.04.2023, 11:25 2
Бокс
ВИДЕО. Невероятный рывок в 38 лет. Роналду оформил дубль за Аль-Наср
ВИДЕО. Невероятный рывок в 38 лет. Роналду оформил дубль за Аль-Наср
04.04.2023, 23:38 8
Футбол
Аваи объявил о переходе футболиста Шахтера
Аваи объявил о переходе футболиста Шахтера
04.04.2023, 19:28 2
Футбол
Дебют Забарного, ничья Мудрика, 400 млн евро для Месси, новый план Усика
Дебют Забарного, ничья Мудрика, 400 млн евро для Месси, новый план Усика
05.04.2023, 07:20 1
Футбол
Скандальный экс-бек Днепра в 36 лет нашел себе новую команду
Скандальный экс-бек Днепра в 36 лет нашел себе новую команду
05.04.2023, 11:48
Футбол
Цуренко проиграла 5-й ракетке мира во втором раунде турнира в Чарльстоне
Цуренко проиграла 5-й ракетке мира во втором раунде турнира в Чарльстоне
05.04.2023, 06:10
Теннис
Ястремская уступила теннисистке из третьей сотни на турнире в Колумбии
Ястремская уступила теннисистке из третьей сотни на турнире в Колумбии
04.04.2023, 20:45 16
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности