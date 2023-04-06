Совладельцы Челси объяснили, почему снова доверились Лэмпарду
Тодд Боли и Бехдад Эгбали уверены, что Фрэнк сможет успешно управлять командой до конца сезона
Совладельцы «Челси» Тодд Боли и Бехдад Эгбали прокомментировали возвращение Фрэнка Лэмпарда на пост главного тренера лондонского клуба.
«Мы рады приветствовать Фрэнка снова на «Стэмфорд Бридж». Фрэнк – член Зала славы Премьер-лиги и легенда этого клуба. Продолжая тщательный и изнурительный процесс поиска постоянного главного тренера, мы хотим предоставить клубу и нашим болельщикам четкий и стабильный план на оставшуюся часть сезона. Мы хотим дать себе все шансы на успех, и Фрэнк обладает всеми характеристиками и качествами, которые нам нужны, чтобы привести нас к финишу.
В субботу у нас будет важная игра против «Вулвз», а затем мы сосредоточимся на четвертьфинале Лиги чемпионов в Мадриде на следующей неделе. Мы все полностью поддержим Фрэнка, поскольку стремимся добиться наилучшего результата во всех оставшихся играх», – сказано в заявлении руководителей.
Ранее Фрэнк уже возглавлял «Челси» с 2019 по 2021 год.
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