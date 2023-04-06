ФОТО. Забарный прокомментировал долгожданный дебют за Борнмут

Украинский легионер «Борнмута» Илья Забарный прокомментировал свой дебют в составе английского клуба.

«Долгожданный дебют! Спасибо всем за поддержку», – написал Забарный в инстаграме.

Отметим, что 20-летний защитник вышел на поле на 85-й минуте перенесенного матча 7-го тура АПЛ против «Брайтона» (0:2), заменив Маркоса Сенеси.

До этого последним официальным матчем Забарного был еще матч УПЛ в составе «Динамо» 30 ноября прошлого года против «Металлиста».