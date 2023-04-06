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Англия
06 апреля 2023, 15:22 | Обновлено 06 апреля 2023, 16:06
1365
0

ФОТО. Забарный прокомментировал долгожданный дебют за Борнмут

Илья некоторое время был травмирован, но уже вернулся на поле

06 апреля 2023, 15:22 | Обновлено 06 апреля 2023, 16:06
1365
0
ФОТО. Забарный прокомментировал долгожданный дебют за Борнмут
Getty Images/Global Images Ukraine

Украинский легионер «Борнмута» Илья Забарный прокомментировал свой дебют в составе английского клуба.

«Долгожданный дебют! Спасибо всем за поддержку», – написал Забарный в инстаграме.

Отметим, что 20-летний защитник вышел на поле на 85-й минуте перенесенного матча 7-го тура АПЛ против «Брайтона» (0:2), заменив Маркоса Сенеси.

До этого последним официальным матчем Забарного был еще матч УПЛ в составе «Динамо» 30 ноября прошлого года против «Металлиста».

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чемпионат Англии по футболу дебют Брайтон Английская Премьер-лига Борнмут Илья Забарный фото
Источник Instagram
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