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  4. ВИДЕО. Зажигательные танцы игроков Реала после победы над Барсой
Испания
06 апреля 2023, 14:32 |
901
0

ВИДЕО. Зажигательные танцы игроков Реала после победы над Барсой

В раздевалке мадридского клуба было жарко

06 апреля 2023, 14:32 |
901
0
ВИДЕО. Зажигательные танцы игроков Реала после победы над Барсой
Getty Images/Global Images Ukraine

Мадридский «Реал» опубликовал видео из раздевалки после разгромной победы в выездном ответном матче 1/2 финала Кубка Испании против «Барселоны» (4:0).

Игроки «сливочных» отметили этот феноменальный результат после 0:1 на «Сантьяго Бернабеу» в первой встрече традиционным танцем финалистов.

В матче за титул Королевский клуб сыграет с «Осасуной».

Отметим, что «Реал» с 1963 года не побеждал «Барсу» с таким счетом на выезде.

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Барселона Реал Мадрид Кубок Испании по футболу Барселона - Реал
Источник Sport.ua
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