Испания06 апреля 2023, 14:32 |
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ВИДЕО. Зажигательные танцы игроков Реала после победы над Барсой
В раздевалке мадридского клуба было жарко
06 апреля 2023, 14:32 |
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Мадридский «Реал» опубликовал видео из раздевалки после разгромной победы в выездном ответном матче 1/2 финала Кубка Испании против «Барселоны» (4:0).
Игроки «сливочных» отметили этот феноменальный результат после 0:1 на «Сантьяго Бернабеу» в первой встрече традиционным танцем финалистов.
В матче за титул Королевский клуб сыграет с «Осасуной».
Отметим, что «Реал» с 1963 года не побеждал «Барсу» с таким счетом на выезде.
🗣️ "¡ASÍ, ASÍ, ASÍ GANA EL MADRID!" 🗣️ pic.twitter.com/z3hSIbqm8X— Real Madrid C.F. (@realmadrid) April 5, 2023
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