ВИДЕО. Зажигательные танцы игроков Реала после победы над Барсой

Мадридский «Реал» опубликовал видео из раздевалки после разгромной победы в выездном ответном матче 1/2 финала Кубка Испании против «Барселоны» (4:0).

Игроки «сливочных» отметили этот феноменальный результат после 0:1 на «Сантьяго Бернабеу» в первой встрече традиционным танцем финалистов.

В матче за титул Королевский клуб сыграет с «Осасуной».

Отметим, что «Реал» с 1963 года не побеждал «Барсу» с таким счетом на выезде.