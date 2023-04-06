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Лига чемпионов
06 апреля 2023, 14:11 | Обновлено 06 апреля 2023, 14:12
872
0

За победу в ЛЧ. Реал получил от УЕФА 134 млн, три клуба заработали 100+ млн

Призовой фонд превысил 2 миллиарда евро

06 апреля 2023, 14:11 | Обновлено 06 апреля 2023, 14:12
872
0
За победу в ЛЧ. Реал получил от УЕФА 134 млн, три клуба заработали 100+ млн
Getty Images/Global Images Ukraine

УЕФА после ежегодного конгресса выпустил финансовый отчет, в котором официально рассказал о суммах, получаемых клубами за выступления в еврокубках.

Победа в Лиге чемпионов минувшего сезона принесла «Реалу» 133,7 миллиона евро. Такую сумму клуб получил от УЕФА по итогам прошлого сезона. Более 100 миллионов евро от участия в Лиге чемпионов 2021/22 получили «Ливерпуль» (120 миллионов), «Бавария» (110) и «Манчестер Сити» (109).

Общий призовой фонд составил 2 миллиарда евро. А вот за успехи в Лиге Европы и Лиге конференций суммы значительно скромнее.

Победитель Лиги Европы, «Айнтрахт» Франкфурт, заработал 38 миллионов евро, а «Рома», которая выиграла Лигу конференций, получила от УЕФА 19,2 миллиона.

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Реал Мадрид УЕФА Лига чемпионов Ливерпуль Бавария Манчестер Сити
Источник ESPN
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