Підтримай кібербезпеку Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Фантастическая ночь. Лунин выложил пост после победы Реала над Барсой
Испания
06 апреля 2023, 14:08 |
1482
1

ФОТО. Фантастическая ночь. Лунин выложил пост после победы Реала над Барсой

Украинский голкипер королевского клуба опубликовал фотографию в своем Instаgram

06 апреля 2023, 14:08 |
1482
1
ФОТО. Фантастическая ночь. Лунин выложил пост после победы Реала над Барсой
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Украинский голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин опубликовал фотографию в своем Instagram после разгромной победы «сливочных» в ответном матче 1/2 финала Кубка Испании против «Барселоны»:

«Команда 🤍 Фантастическая ночь ⚽️😍👏», – подписал публикацию Лунин.

Ответный поединок полуфинала Кубка Короля «Барселона» – «Реал» завершился со счетом 4:0 в пользу королевского клуба. Андрей Лунин провел весь матч на лавке запасных, в воротах «Реала» стоял Тибо Куртуа. Благодаря этой победе «сливочные» вышли в финал соревнований, где сыграют с «Осасуной».

Действующий контракт Лунина рассчитан до лета 2024 года. В этом сезоне он сыграл 11 матчей во всех турнирах.

По теме:
ФОТО. Забарный прокомментировал долгожданный дебют за Борнмут
Анчелотти – игрокам: «Гордость видеть такой футбол Реала. Всем – выходной»
ВИДЕО. Зажигательные танцы игроков Реала после победы над Барсой
Андрей Лунин фото Реал Мадрид Барселона Барселона - Реал Кубок Испании по футболу
Источник Instagram
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Месси отказался от зарплаты в 400 миллионов в год
Футбол | 05 апреля 2023, 19:02 6
Месси отказался от зарплаты в 400 миллионов в год
Месси отказался от зарплаты в 400 миллионов в год

Аргентинец отказал аравийскому клубу, предлагавшему фантастическую зарплату

Инсайдер: Лэмпард возглавил Челси
Футбол | 06 апреля 2023, 02:36 6
Инсайдер: Лэмпард возглавил Челси
Инсайдер: Лэмпард возглавил Челси

Специалист вернулся на тренерский мостик лондонской команды

Мирон МАРКЕВИЧ: «В клубном футболе я бы еще поработал»
Футбол | 06.04.2023, 07:19
Мирон МАРКЕВИЧ: «В клубном футболе я бы еще поработал»
Мирон МАРКЕВИЧ: «В клубном футболе я бы еще поработал»
Плохие новости и потери ВСУ. Резников рассказал об информационной политике
Война | 05.04.2023, 14:48
Плохие новости и потери ВСУ. Резников рассказал об информационной политике
Плохие новости и потери ВСУ. Резников рассказал об информационной политике
По стопам отца. Как в Аргентине восходит звезда Редондо-младшего
Футбол | 06.04.2023, 12:46
По стопам отца. Как в Аргентине восходит звезда Редондо-младшего
По стопам отца. Как в Аргентине восходит звезда Редондо-младшего
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Nick.Grabowski
Лунін молодчина. Дивлюсь як впахує на тренуваннях Реалу, коли вони відпрацьовують удари з різних позицій та різних дистанцій. 
Ответить
+2
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Угроза окружения и потери». Зеленский назвал условия отхода ВСУ из Бахмута
«Угроза окружения и потери». Зеленский назвал условия отхода ВСУ из Бахмута
05.04.2023, 16:28 3
Война
Бесплатные звезды. 11 игроков – потенциальных свободных агентов из АПЛ
Бесплатные звезды. 11 игроков – потенциальных свободных агентов из АПЛ
05.04.2023, 12:39 6
Футбол
«Шикарный план». Усик рассказал, с кем намерен провести следующий бой
«Шикарный план». Усик рассказал, с кем намерен провести следующий бой
04.04.2023, 09:30 4
Бокс
Стало известно, сколько голосов на Конгрессе УЕФА было отдано за Павелко
Стало известно, сколько голосов на Конгрессе УЕФА было отдано за Павелко
05.04.2023, 21:05 9
Футбол
Эдди Хирн рассказал, при каких условиях Фьюри согласился бы на бой с Усиком
Эдди Хирн рассказал, при каких условиях Фьюри согласился бы на бой с Усиком
05.04.2023, 11:25 2
Бокс
Мудрику приходилось переодеваться в коридоре в Челси
Мудрику приходилось переодеваться в коридоре в Челси
04.04.2023, 14:23 8
Футбол
Аваи объявил о переходе футболиста Шахтера
Аваи объявил о переходе футболиста Шахтера
04.04.2023, 19:28 2
Футбол
Усик рассказал, сколько Фьюри хотел заработать за их бой
Усик рассказал, сколько Фьюри хотел заработать за их бой
04.04.2023, 12:15 5
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности