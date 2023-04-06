ФОТО. Фантастическая ночь. Лунин выложил пост после победы Реала над Барсой
Украинский голкипер королевского клуба опубликовал фотографию в своем Instаgram
Украинский голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин опубликовал фотографию в своем Instagram после разгромной победы «сливочных» в ответном матче 1/2 финала Кубка Испании против «Барселоны»:
«Команда 🤍 Фантастическая ночь ⚽️😍👏», – подписал публикацию Лунин.
Ответный поединок полуфинала Кубка Короля «Барселона» – «Реал» завершился со счетом 4:0 в пользу королевского клуба. Андрей Лунин провел весь матч на лавке запасных, в воротах «Реала» стоял Тибо Куртуа. Благодаря этой победе «сливочные» вышли в финал соревнований, где сыграют с «Осасуной».
Действующий контракт Лунина рассчитан до лета 2024 года. В этом сезоне он сыграл 11 матчей во всех турнирах.
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