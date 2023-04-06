Федерико ВАЛЬВЕРДЕ: «Бензема показывает, что является эталоном для нас»

Хавбек мадридского «Реала» Федерико Вальверде прокомментировал победу над каталонской «Барселоной» (4:0) в ответном матче 1/2 финала Кубка Испании.

«Это невероятно. Независимо от того, какие голы он забивает, Карим Бензема показывает, что является эталоном для нас.

Спасибо фанатам за поддержку, которую они нам оказывают. Это часть каждого, это команда. Как это было в прошлой Лиге чемпионов, если игроки и болельщики будут вместе, мы сможем добиться многого», - сказал Вальверде.

В финале Кубка Испании «Реал» сыграет против «Осасуны». Матч состоится 5 мая.