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  4. Дэниел СТАРРИДЖ: «Мудрик упустил шанс»
Англия
06 апреля 2023, 10:34 | Обновлено 06 апреля 2023, 11:30
2572
2

Дэниел СТАРРИДЖ: «Мудрик упустил шанс»

Бывший форвард «Челси» – об игре украинца в матче с «Астон Виллой»

06 апреля 2023, 10:34 | Обновлено 06 апреля 2023, 11:30
2572
2
Дэниел СТАРРИДЖ: «Мудрик упустил шанс»
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Экс-нападающий «Челси» и национальной сборной Англии Даниэль Старридж поделился мнением о перспективах украинского вингера Михаила Мудрика в лондонском клубе.

«Стиль игры Хаверца похож на Фирмино в «Ливерпуле». Команде нужны футболисты типа Салаха и Мане, которые будут бежать из глубины.

Мы видели, что Мудрик упустил шанс в игре с «Астон Виллой» (0:2), но он может выполнять эту роль и создавать динамику в глубине», – сказал Старридж.

Напомним, ранее Мудрику поставили низкую оценку за 12 минут матча против «Ливерпуля».

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Дэниел Старридж Михаил Мудрик Челси Астон Вилла
Источник Sky Sports
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Gambie
Лвмпард даст Мудрику больше времени и вселит уверенность 
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