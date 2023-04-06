Дэниел СТАРРИДЖ: «Мудрик упустил шанс»
Бывший форвард «Челси» – об игре украинца в матче с «Астон Виллой»
Экс-нападающий «Челси» и национальной сборной Англии Даниэль Старридж поделился мнением о перспективах украинского вингера Михаила Мудрика в лондонском клубе.
«Стиль игры Хаверца похож на Фирмино в «Ливерпуле». Команде нужны футболисты типа Салаха и Мане, которые будут бежать из глубины.
Мы видели, что Мудрик упустил шанс в игре с «Астон Виллой» (0:2), но он может выполнять эту роль и создавать динамику в глубине», – сказал Старридж.
Напомним, ранее Мудрику поставили низкую оценку за 12 минут матча против «Ливерпуля».
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