Дэниел СТАРРИДЖ: «Мудрик упустил шанс»

Экс-нападающий «Челси» и национальной сборной Англии Даниэль Старридж поделился мнением о перспективах украинского вингера Михаила Мудрика в лондонском клубе.

«Стиль игры Хаверца похож на Фирмино в «Ливерпуле». Команде нужны футболисты типа Салаха и Мане, которые будут бежать из глубины.

Мы видели, что Мудрик упустил шанс в игре с «Астон Виллой» (0:2), но он может выполнять эту роль и создавать динамику в глубине», – сказал Старридж.

Напомним, ранее Мудрику поставили низкую оценку за 12 минут матча против «Ливерпуля».