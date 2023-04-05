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  4. Мудрику поставили низкую оценку за 12 минут матча против Ливерпуля
Англия
05 апреля 2023, 05:23 | Обновлено 05 апреля 2023, 05:50
63
0

Мудрику поставили низкую оценку за 12 минут матча против Ливерпуля

Украинский вингер был заявлен в резерве синих и вышел на поле на 78-й минуте

05 апреля 2023, 05:23 | Обновлено 05 апреля 2023, 05:50
63
0
Мудрику поставили низкую оценку за 12 минут матча против Ливерпуля
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

4 апреля состоялся перенесенный матч 8-го тура Английской Премьер-лиги, в котором вничью сыграли «Челси» и «Ливерпуль» (0:0).

У «синих» недавно был уволен Грэм Поттер, и команду впервые возглавлял и.о. главного тренера Бруно Сальтор.

Украинец Михаил Мудрик был заявлен в резерве синих и вышел на поле на 78-й минуте.

Веб-портал WhoScored поставил Мудрику низкую оценку 6.2, а лучшим игроком матча назван Уэсли Фофана (8.0).

Оценки WhoScored за матч Челси Ливерпуль 0:0

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Ливерпуль чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Михаил Мудрик Челси Челси - Ливерпуль WhoScored Уэсли Фофана
Источник Sport.ua
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