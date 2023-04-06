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  4. Дани КАРВАХАЛЬ: «Всегда приятно побеждать в гостях у извечного соперника»
Испания
06 апреля 2023, 09:51 | Обновлено 06 апреля 2023, 09:53
368
0

Дани КАРВАХАЛЬ: «Всегда приятно побеждать в гостях у извечного соперника»

Защитник «Реала» – о разгромной победе над «Барселоной» на «Камп Ноу»

06 апреля 2023, 09:51 | Обновлено 06 апреля 2023, 09:53
368
0
Дани КАРВАХАЛЬ: «Всегда приятно побеждать в гостях у извечного соперника»
Getty Images/Global Images Ukraine. Дани Карвахаль

31-летний защитник мадридского «Реала» Дани Карвахаль прокомментировал победу над каталонской «Барселоной» (4:0) в ответном матче 1/2 финала Кубка Испании.

«Мы ехали сюда за победой. Мы верили, что это возможно, и были лучшими. Что было ключевым в матче? Тренер предложил более атакующую игру с Лукой, Родриго, Вини и Каримом впереди, создавая моменты для взятия ворот, и мы хорошо использовали пространство.

Я в восторге от этого результата. Всегда приятно побеждать в гостях у извечного соперника и оказаться в полуфинале Кубка. Безумно счастлив, но у нас еще есть важные задачи. Теперь будет думать о «Вильярреале».

Бензема? В таком состоянии он может принести нам много пользы», - сказал Карвахаль.

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Дани Карвахаль Камп Ноу Барселона Реал Мадрид Кубок Испании по футболу Барселона - Реал
Источник AS
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