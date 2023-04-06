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Испания
06 апреля 2023, 09:32 | Обновлено 06 апреля 2023, 09:46
422
0

Тибо КУРТУА: «Это мой первый финал Кубка с Реалом»

Вратарь «Реала» – о разгромной победе над «Барселоной» в полуфинале Кубка Испании

06 апреля 2023, 09:32 | Обновлено 06 апреля 2023, 09:46
422
0
Тибо КУРТУА: «Это мой первый финал Кубка с Реалом»
Getty Images/Global Images Ukraine

30-летний бельгийский голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа прокомментировал победу над каталонской «Барселоной» (4:0) в ответном матче 1/2 финала Кубка Испании.

«Это мой первый финал Кубка с «Реалом», я очень счастлив. Путь был тяжелым: «Вильярреал» вдали от дома, «Атлетико», «Барса»… но мы здесь, в финале. Очень горжусь.

Что сказал Анчелотти в перерыве? Ничего, что мы продолжаем в том же духе. В Суперкубке Испании мы играли не очень хорошо, дома в Кубке у нас не все получалось, здесь, в Ла Лиге, мы могли выиграть, но не смогли, и сегодня была возможность.

Имидж «Реала» на «Камп Ноу» был важен. Я очень счастлив», - сказал Куртуа.

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Тибо Куртуа Барселона - Реал Барселона Реал Мадрид Кубок Испании по футболу
Источник AS
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