Тибо КУРТУА: «Это мой первый финал Кубка с Реалом»
Вратарь «Реала» – о разгромной победе над «Барселоной» в полуфинале Кубка Испании
30-летний бельгийский голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа прокомментировал победу над каталонской «Барселоной» (4:0) в ответном матче 1/2 финала Кубка Испании.
«Это мой первый финал Кубка с «Реалом», я очень счастлив. Путь был тяжелым: «Вильярреал» вдали от дома, «Атлетико», «Барса»… но мы здесь, в финале. Очень горжусь.
Что сказал Анчелотти в перерыве? Ничего, что мы продолжаем в том же духе. В Суперкубке Испании мы играли не очень хорошо, дома в Кубке у нас не все получалось, здесь, в Ла Лиге, мы могли выиграть, но не смогли, и сегодня была возможность.
Имидж «Реала» на «Камп Ноу» был важен. Я очень счастлив», - сказал Куртуа.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Промоутер уверен, что британец знает, насколько хорош Александр
Известный тренер рассказал, почему не возглавил повторно национальную команду