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  4. Мирон МАРКЕВИЧ: «УАФ не пустит меня в сборную? Все правильно»
Чемпионат Европы
06 апреля 2023, 09:13 | Обновлено 06 апреля 2023, 09:49
3573
10

Мирон МАРКЕВИЧ: «УАФ не пустит меня в сборную? Все правильно»

Известный тренер рассказал, почему не возглавил повторно национальную команду

06 апреля 2023, 09:13 | Обновлено 06 апреля 2023, 09:49
3573
10
Мирон МАРКЕВИЧ: «УАФ не пустит меня в сборную? Все правильно»
УАФ. Андрей Шевченко и Мирон Маркевич

72-летний украинский тренер Мирон Маркевич раскрыл подробности разговора с президентом УАФ Андреем Павелко о возможном назначении на пост главного тренера сборной Украины.

Ранее Мирон Маркевич рассказывал, что после увольнения Андрея Шевченко с должности главного тренера сборной Украины именно он должен был стать его приемником.

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Несколько дней назад украинский журналист Виктор Вацко заявил, что нынешнее руководство УАФ не предоставит шанса Маркевичу возглавить национальную команду. Именитый тренер подтвердил слова Вацко.

«Все правильно он сказал. У меня была договоренность с Павелко. Еще до Шевченко он предлагал [мне возглавить сборную Украины], потом попросил уступить Шевченко. Ну я уступил. Потом договорились, что Шевченко уходит, а я принимаю сборную ‒ и все. А что там случилось ‒ или он не захотел, или кто-то другой...», - сказал Маркевич.

Напомним, Шевченко работал главным тренером национальной сборной Украины с 2016 по 2021 гг., после чего команду принял Александр Петраков.

Мирон Маркевич возглавлял «сине-желтых» с февраля по август 2010 года. При нем первая команда страны провела четыре поединка: три выиграла, а еще в одном сыграла вничью (с Нидерландами – 1:1).

Маркевич покинул свой пост из-за несогласия с решением ФФУ о снятии девяти очков с «Металлиста», который он тогда тренировал, за организацию договорного матча с «Карпатами».

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Мирон Маркевич УАФ сборная Украины по футболу Андрей Павелко Виктор Вацко
Источник FanDay
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Комментарии 10
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Gambie
Сколько можно козу водить Все это в прошлом .Каждый день Маркевич льет слезы почему не назначили тренером сборной .Так можно научиться спиной вперёд ходить
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+5
Виктор Войцеховский
Ой да хватит ныть. Ты сам сборную кинул. Теперь, когда нет работы и ищет что-то легкое, как поберушка проситься назад. Не позорься.
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+2
Serhii P.
Дідо, ти в паспорт свій заглядав? 72 роки, не тренував вже 8 років, яка збірна?
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+2
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GloryUkraine
Що такого в Маркевичі як тренері? 
За всю свою тренерську кар'єру він не виграв ні єдиного титулу. 
Постійно йому хтось заважав. Добре, якщо заважали в Україні, то чого ніде більше від не спробував проявити свій тренерський талант?
Не володіє мовами, щоби працювати в інших країнах? Можна подумати, що, наприклад, Ребров володіє мадярською та арабською.
До одного місця Маркевича і як тренера і як функціонера.
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0
GloryUkraine
А що то за відомий воротар Мирон Маркевич?
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0
Argon
Всі, хто хейтить Маркевича, наберіть кращі моменти Металіста чи Дніпра цих років. А гол Васі Кобіна через себе чого вартий. Просто подивіться. 
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-2
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