Мирон МАРКЕВИЧ: «УАФ не пустит меня в сборную? Все правильно»

72-летний украинский тренер Мирон Маркевич раскрыл подробности разговора с президентом УАФ Андреем Павелко о возможном назначении на пост главного тренера сборной Украины.

Ранее Мирон Маркевич рассказывал, что после увольнения Андрея Шевченко с должности главного тренера сборной Украины именно он должен был стать его приемником.

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Несколько дней назад украинский журналист Виктор Вацко заявил, что нынешнее руководство УАФ не предоставит шанса Маркевичу возглавить национальную команду. Именитый тренер подтвердил слова Вацко.

«Все правильно он сказал. У меня была договоренность с Павелко. Еще до Шевченко он предлагал [мне возглавить сборную Украины], потом попросил уступить Шевченко. Ну я уступил. Потом договорились, что Шевченко уходит, а я принимаю сборную ‒ и все. А что там случилось ‒ или он не захотел, или кто-то другой...», - сказал Маркевич.

Напомним, Шевченко работал главным тренером национальной сборной Украины с 2016 по 2021 гг., после чего команду принял Александр Петраков.

Мирон Маркевич возглавлял «сине-желтых» с февраля по август 2010 года. При нем первая команда страны провела четыре поединка: три выиграла, а еще в одном сыграла вничью (с Нидерландами – 1:1).

Маркевич покинул свой пост из-за несогласия с решением ФФУ о снятии девяти очков с «Металлиста», который он тогда тренировал, за организацию договорного матча с «Карпатами».