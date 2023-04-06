Мирон МАРКЕВИЧ: «В клубном футболе я бы еще поработал»

Известный украинский тренер Мирон Маркевич уже длительное время находится без работы. Опытный специалист рассказал о возможном возвращении к тренерской деятельности.

По словам Мирона Маркевича, он готов поработать в клубном футболе, однако пока его не устраивают предложения.

«В клубном футболе – нет вопросов, я бы еще поработал. В сборную… Не хочу никого оскорблять, но когда там непонятно, кто руководит нашим футболом… Сейчас туда лезут… А в клубном футболе еще бы поработал, но пока все, что предлагают – это не то».

72-летний тренер добавил, что были предложения не от украинских клубов, которым он отказал.

«Какие клубы делали предложение? Не в Украине. Сплетни разводить не хочу. Тем более, что уже отказал и здесь не о чем говорить», – сказал Маркевич.

Последним местом работы Маркевича был «Днепр», который он покинул в конце июня 2016 года. Ранее он также возглавлял львовские «Карпаты», запорожский «Металлург», харьковский «Металлист» и сборную Украины.