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  4. Мирон МАРКЕВИЧ: «В клубном футболе я бы еще поработал»
Украина. Премьер лига
06 апреля 2023, 07:19 | Обновлено 06 апреля 2023, 07:28
142
2

Мирон МАРКЕВИЧ: «В клубном футболе я бы еще поработал»

72-летний тренер готов вернуться к работе, если получит достойное предложение

06 апреля 2023, 07:19 | Обновлено 06 апреля 2023, 07:28
142
2
Мирон МАРКЕВИЧ: «В клубном футболе я бы еще поработал»
Instagram. Мирон Маркевич

Известный украинский тренер Мирон Маркевич уже длительное время находится без работы. Опытный специалист рассказал о возможном возвращении к тренерской деятельности.

По словам Мирона Маркевича, он готов поработать в клубном футболе, однако пока его не устраивают предложения.

«В клубном футболе – нет вопросов, я бы еще поработал. В сборную… Не хочу никого оскорблять, но когда там непонятно, кто руководит нашим футболом… Сейчас туда лезут… А в клубном футболе еще бы поработал, но пока все, что предлагают – это не то».

72-летний тренер добавил, что были предложения не от украинских клубов, которым он отказал.

«Какие клубы делали предложение? Не в Украине. Сплетни разводить не хочу. Тем более, что уже отказал и здесь не о чем говорить», – сказал Маркевич.

Последним местом работы Маркевича был «Днепр», который он покинул в конце июня 2016 года. Ранее он также возглавлял львовские «Карпаты», запорожский «Металлург», харьковский «Металлист» и сборную Украины.

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Мирон Маркевич
Источник FanDay
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Комментарии 2
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Gambie
Жаль конечно что никому не нужен .Возврат и деградация .8 лет не тренировал 
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GloryUkraine
Та то таке.
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