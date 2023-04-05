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Украина. Премьер лига
05 апреля 2023, 15:24 | Обновлено 05 апреля 2023, 16:22
357
0

Мирон МАРКЕВИЧ: «Сразу говорил, что Ротаню не нужно возглавлять сборную»

Известный тренер считает, что его бывший подопечный не смог отказаться от предложения УАФ

05 апреля 2023, 15:24 | Обновлено 05 апреля 2023, 16:22
357
0
Мирон МАРКЕВИЧ: «Сразу говорил, что Ротаню не нужно возглавлять сборную»
ФК Металлист. Мирон Маркевич

Бывший наставник национальной команды Украины Мирон Маркевич подверг критике назначение Руслана Ротаня на должность и.о. главного тренера сборной Украины.

– Я сразу сказал, что этого не надо было делать. Не нужно было вообще предлагать. Ротань ‒ парень такой, что, наверное, не смог отказать. Но, как показало время, ему не нужно было соглашаться, а сосредоточиться на молодежной сборной. Потому, что финал Евро-2023 среди молодежи впереди, дай Бог, чтобы мы на Олимпиаду поехали, и ему надо на чем-то одном сконцентрироваться. Побыл Руслан и, думаю, что дальше ему не надо уже.

– Как оцените работу Руслана Ротаня со сборной по матчу с командой Англии в отборе на Евро-2024?
– Что тут оценивать? Пять дней он готовил. Это несерьезно. Тем более, на такую команду попали. Футболисты сами должны были серьезнее настроиться. Так нельзя безвольно проигрывать. Надо было его как-то поддержать, раз ему доверили, то игроки должны были проявить больше рвения.

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Мирон Маркевич Руслан Ротань сборная Украины по футболу
Источник FanDay
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