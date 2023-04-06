Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Коррупция и отмывание денег. Большой позор УЕФА»

Бывший полузащитник сборной Украины Евгений Левченко прокомментировал переизбрание Андрея Павелко в исполнительный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций.

«Ничего себе ... я не могу поверить, что УЕФА позволяет А. Павелко быть переизбранным в Исполком. Он не осужден, но находится под следствием.

Коррупция, отмывание денег и продолжающаяся ложь. Большой позор и большая тень на всю организацию», - написал Левченко в Twitter.

Напомним, Павелко переизбрался, несмотря на проблемы с законом, которые у него есть в Украине.