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06 апреля 2023, 08:35 | Обновлено 06 апреля 2023, 09:04
572
0

Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Коррупция и отмывание денег. Большой позор УЕФА»

Специалист – о переизбрании Андрея Павелко в Исполком УЕФА

06 апреля 2023, 08:35 | Обновлено 06 апреля 2023, 09:04
572
0
Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Коррупция и отмывание денег. Большой позор УЕФА»
Instagram. Евгений Левченко

Бывший полузащитник сборной Украины Евгений Левченко прокомментировал переизбрание Андрея Павелко в исполнительный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций.

«Ничего себе ... я не могу поверить, что УЕФА позволяет А. Павелко быть переизбранным в Исполком. Он не осужден, но находится под следствием.

Коррупция, отмывание денег и продолжающаяся ложь. Большой позор и большая тень на всю организацию», - написал Левченко в Twitter.

Напомним, Павелко переизбрался, несмотря на проблемы с законом, которые у него есть в Украине.

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Евгений Левченко УЕФА выборы исполком УЕФА Андрей Павелко конгресс УЕФА Александер Чеферин Украинская ассоциация футбола
Источник Twitter
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