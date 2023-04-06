Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Коррупция и отмывание денег. Большой позор УЕФА»
Специалист – о переизбрании Андрея Павелко в Исполком УЕФА
Бывший полузащитник сборной Украины Евгений Левченко прокомментировал переизбрание Андрея Павелко в исполнительный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций.
«Ничего себе ... я не могу поверить, что УЕФА позволяет А. Павелко быть переизбранным в Исполком. Он не осужден, но находится под следствием.
Коррупция, отмывание денег и продолжающаяся ложь. Большой позор и большая тень на всю организацию», - написал Левченко в Twitter.
Напомним, Павелко переизбрался, несмотря на проблемы с законом, которые у него есть в Украине.
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