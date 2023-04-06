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Испания
06 апреля 2023, 05:58 | Обновлено 06 апреля 2023, 06:03
538
0

Серхи РОБЕРТО: «Было ощущение, что мы играем хорошо»

Игрок «Барселоны» – о поражении от «Реала»

06 апреля 2023, 05:58 | Обновлено 06 апреля 2023, 06:03
538
0
Серхи РОБЕРТО: «Было ощущение, что мы играем хорошо»
Getty Images/Global Images Ukraine. Серхи Роберто (справа)

Защитник «Барселоны» Серхи Роберто дал оценку ответному матчу 1/2 финала Кубка Испании с мадридским «Реалом» (0:4).

«Очень и очень болезненное поражение. Прежде всего, из-за результата. В первом тайме мы не заслуживали того, чтобы проиграть: у нас был контроль и моменты, но они забили в контратаке. Психологически счет 0:1 причинял боль, но в перерыве мы говорили о том, что это было незаслуженно, что мы проводим хорошую игру. Но счет 0:2 дорого нам обошелся.

У нас было ощущение, что мы играем хорошо, и мы продолжали стремиться к победе. Но при счете 0:2 все обошлось нам гораздо дороже. Очень жаль. Спасибо болельщикам. Сосредоточимся на Ла Лиге», – признался Роберто.

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Серхи Роберто Кубок Испании по футболу Реал Мадрид Барселона Барселона - Реал
Источник Marca
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