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Англия
06 апреля 2023, 05:28 | Обновлено 06 апреля 2023, 05:32
71
0

Тренер Челси САЛЬТОР: «Размышления о прошлом сейчас не помогут»

Испанец – об увольнении Грэма Поттера

06 апреля 2023, 05:28 | Обновлено 06 апреля 2023, 05:32
71
0
Тренер Челси САЛЬТОР: «Размышления о прошлом сейчас не помогут»
Getty Images/Global Images Ukraine. Бруно Сальтор

42-летний испанский специалист Бруно Сальтор высказался о работе с лондонским «Челси» после увольнения из клуба англичанина Грэма Поттера.

«Конечно, я разочарован, потому что прогресс требует времени. Мы все знаем, в каком положении оказались, но размышления о прошлом сейчас не помогут. Я не знаю точно, что пообещали Грэму. Это был трудный день для всех нас – для персонала, для наших семей.

Думаю, Грэм проделал потрясающую работу. Игроки знают, каков Грэм как личность, и они возьмут на себя ответственность, как делали это с самого первого дня. Я жду, что они будут рядом с нами и поддержат нас.

[Уволить Поттера] – это решение клуба, и они попросили меня сделать шаг вперед, как профессионала, – что я и сделал. Все знают, что «Челси» пытается построить долгосрочный проект. Грэм был частью этого, как и все мы. Я не думаю, что позиция клуба изменилась», – признался Сальтор.

Ранее стало известно, что «Челси» якобы договорился о краткосрочном контракте с Фрэнком Лэмпардом.

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Бруно Сальтор Грэм Поттер Челси
Источник Daily Mail
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