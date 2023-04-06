Азар в игре с Барселоной продлил свою уникальную серию

В среду, 5 апреля, состоялся ответный полуфинальный матч Кубка Испании между «Барселоной» и «Реалом», в котором мадридцы добились победы со счетом 4:0.

В очередном противостоянии «галактикос» с «сине-гранатовыми» не принял участие вингер «Реала» Эден Азар.

С момента его перехода в стан «сливочных» летом 2019 года состоялось уже 12 Эль-Класико: восемь в чемпионате Испании, по два - в Кубке и Суперкубке Испании. Азар не сыграл ни одном из матчей. Большинство игр он пропустил из-за травм.

В прошедшем поединке на «Камп Ноу» Эден Азар был в запасе «Реала», а на поле так и не появился.