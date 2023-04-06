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Испания
06 апреля 2023, 04:39 | Обновлено 06 апреля 2023, 04:47
640
0

Азар в игре с Барселоной продлил свою уникальную серию

Бельгиец вновь не принял участие в Эль-Класико

06 апреля 2023, 04:39 | Обновлено 06 апреля 2023, 04:47
640
0
Азар в игре с Барселоной продлил свою уникальную серию
Getty Images/Global Images Ukraine. Эден Азар

В среду, 5 апреля, состоялся ответный полуфинальный матч Кубка Испании между «Барселоной» и «Реалом», в котором мадридцы добились победы со счетом 4:0.

В очередном противостоянии «галактикос» с «сине-гранатовыми» не принял участие вингер «Реала» Эден Азар.

С момента его перехода в стан «сливочных» летом 2019 года состоялось уже 12 Эль-Класико: восемь в чемпионате Испании, по два - в Кубке и Суперкубке Испании. Азар не сыграл ни одном из матчей. Большинство игр он пропустил из-за травм.

В прошедшем поединке на «Камп Ноу» Эден Азар был в запасе «Реала», а на поле так и не появился.

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Эден Азар Реал Мадрид Кубок Испании по футболу Эль-Класико Барселона Барселона - Реал
Источник Sport.ua
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