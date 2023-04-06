Эрик ТЕН ХАГ: «Я горжусь Манчестер Юнайтед»
Нидерландский специалист – о победе подопечных над «Брентфордом»
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал победу над «Бренфтордом» (1:0) в отложенном поединке английской Премьер-лиге, отметив высокий уровень игры своей команды.
«Мы играли очень хорошо, особенно в первом тайме. Второй больше походил на битву. Против такой крепкой команды, как «Брентфорд», непросто показывать хороший футбол. Но у нас были страсть и желание, так что нам удалось добиться своего.
Маркус Рэшфорд забил отличный гол. Он снова на вершине, в хорошей форме, надеюсь, до конца сезона так и останется.
Это важная победа, за 16 матчей «Брентфорд» проиграл лишь раз. Я горжусь нашей командой», – рассказал тен Хаг.
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