Эрик ТЕН ХАГ: «Я горжусь Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал победу над «Бренфтордом» (1:0) в отложенном поединке английской Премьер-лиге, отметив высокий уровень игры своей команды.

«Мы играли очень хорошо, особенно в первом тайме. Второй больше походил на битву. Против такой крепкой команды, как «Брентфорд», непросто показывать хороший футбол. Но у нас были страсть и желание, так что нам удалось добиться своего.

Маркус Рэшфорд забил отличный гол. Он снова на вершине, в хорошей форме, надеюсь, до конца сезона так и останется.

Это важная победа, за 16 матчей «Брентфорд» проиграл лишь раз. Я горжусь нашей командой», – рассказал тен Хаг.