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  4. Эрик ТЕН ХАГ: «Я горжусь Манчестер Юнайтед»
Англия
06 апреля 2023, 03:17 |
76
0

Эрик ТЕН ХАГ: «Я горжусь Манчестер Юнайтед»

Нидерландский специалист – о победе подопечных над «Брентфордом»

06 апреля 2023, 03:17 |
76
0
Эрик ТЕН ХАГ: «Я горжусь Манчестер Юнайтед»
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрик тен Хаг

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал победу над «Бренфтордом» (1:0) в отложенном поединке английской Премьер-лиге, отметив высокий уровень игры своей команды.

«Мы играли очень хорошо, особенно в первом тайме. Второй больше походил на битву. Против такой крепкой команды, как «Брентфорд», непросто показывать хороший футбол. Но у нас были страсть и желание, так что нам удалось добиться своего.

Маркус Рэшфорд забил отличный гол. Он снова на вершине, в хорошей форме, надеюсь, до конца сезона так и останется.

Это важная победа, за 16 матчей «Брентфорд» проиграл лишь раз. Я горжусь нашей командой», – рассказал тен Хаг.

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Эрик тен Хаг Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Манчестер Юнайтед Брентфорд
Источник BBC
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