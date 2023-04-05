РБ Лейпциг обыграл Боруссию Д и вышел в полуфинал Кубка Германии

В матче 1/4 финала Кубка Германии «РБ Лейпциг» выиграл дома у дортмундской «Боруссии» со счетом 2:0.

На 22-й минуте счет открыл форвард Тимо Вернер, а на 90+8-й минуте точку поставил защитник Вилли Орбан.

«РБ Лейпциг» вышел в полуфинал Кубка, где ему компанию составят «Айнтрахт», «Фрайбург» и «Штутгарт».

Кубок Германии

1/4 финала, 5 апреля, Лейпциг

РБ Лейпциг – Боруссия Д – 2:0

Голы: Вернер, 22, Орбан 90+8