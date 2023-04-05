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  4. РБ Лейпциг обыграл Боруссию Д и вышел в полуфинал Кубка Германии
Кубок Германии
РБ Лейпциг
05.04.2023 21:45 – FT 2 : 0
Боруссия Д
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Германия
05 апреля 2023, 23:55 | Обновлено 06 апреля 2023, 01:29
79
0

РБ Лейпциг обыграл Боруссию Д и вышел в полуфинал Кубка Германии

Ранее в полуфинал турнира пробились «Айнтрахт», «Фрайбург» и «Штутгарт»

05 апреля 2023, 23:55 | Обновлено 06 апреля 2023, 01:29
79
0
РБ Лейпциг обыграл Боруссию Д и вышел в полуфинал Кубка Германии
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 1/4 финала Кубка Германии «РБ Лейпциг» выиграл дома у дортмундской «Боруссии» со счетом 2:0.

На 22-й минуте счет открыл форвард Тимо Вернер, а на 90+8-й минуте точку поставил защитник Вилли Орбан.

«РБ Лейпциг» вышел в полуфинал Кубка, где ему компанию составят «Айнтрахт», «Фрайбург» и «Штутгарт».

Кубок Германии

1/4 финала, 5 апреля, Лейпциг

РБ Лейпциг – Боруссия Д – 2:0

Голы: Вернер, 22, Орбан 90+8

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Кевин Кампл (РБ Лейпциг).
22’
ГОЛ ! Мяч забил Тимо Вернер (РБ Лейпциг).
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Кубок Германии по футболу РБ Лейпциг - Боруссия Д РБ Лейпциг Боруссия Дортмунд Вилли Орбан Тимо Вернер
Источник Sport.ua
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