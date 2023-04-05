Украина. Вторая лига05 апреля 2023, 22:47 | Обновлено 05 апреля 2023, 22:56
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В ПФЛ подтвердили: клуб из Киева снялся. Во Второй лиге осталось 9 команд
Остаток сезона пройдет без столичного клуба «Рубикон»
05 апреля 2023, 22:47 | Обновлено 05 апреля 2023, 22:56
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Президент ПФЛ Александр Каденко подтвердил информацию, что киевский клуб «Рубикон» снялся с соревнований во Второй лиге:
«Жаль, но остаток сезона пройдет без этого столичного клуба. Всех игроков «Рубикон» отзаявил».
В осенней части сезона киевляне набрали всего 4 очка и занимали последнее, 10-е место. Теперь во Второй лиге осталось 9 команд.
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