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  4. В ПФЛ подтвердили: клуб из Киева снялся. Во Второй лиге осталось 9 команд
Украина. Вторая лига
05 апреля 2023, 22:47 | Обновлено 05 апреля 2023, 22:56
860
0

В ПФЛ подтвердили: клуб из Киева снялся. Во Второй лиге осталось 9 команд

Остаток сезона пройдет без столичного клуба «Рубикон»

05 апреля 2023, 22:47 | Обновлено 05 апреля 2023, 22:56
860
0
В ПФЛ подтвердили: клуб из Киева снялся. Во Второй лиге осталось 9 команд
ФК Рубикон Киев

Президент ПФЛ Александр Каденко подтвердил информацию, что киевский клуб «Рубикон» снялся с соревнований во Второй лиге:

«Жаль, но остаток сезона пройдет без этого столичного клуба. Всех игроков «Рубикон» отзаявил».

В осенней части сезона киевляне набрали всего 4 очка и занимали последнее, 10-е место. Теперь во Второй лиге осталось 9 команд.

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чемпионат Украины по футболу Вторая лига Украины снятие с чемпионата Рубикон Киев Александр Каденко
Источник Footboom
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