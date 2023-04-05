В ПФЛ подтвердили: клуб из Киева снялся. Во Второй лиге осталось 9 команд

Президент ПФЛ Александр Каденко подтвердил информацию, что киевский клуб «Рубикон» снялся с соревнований во Второй лиге:

«Жаль, но остаток сезона пройдет без этого столичного клуба. Всех игроков «Рубикон» отзаявил».

В осенней части сезона киевляне набрали всего 4 очка и занимали последнее, 10-е место. Теперь во Второй лиге осталось 9 команд.