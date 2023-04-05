Тренер Рубикона: Письмо о снятии с соревнований отправили на прошлой неделе
Игроки получили статус свободных агентов
Главный тренер «Рубикона» Виктор Курята подтвердил, что клуб снялся с весенней части розыгрыша Второй лиги.
«Действительно, грустно, но письмо, о том, что клуб снимается отправили еще на той неделе. Теперь уже точно», - сказал тренер.
Ранее сообщалось, что «Рубикон» искал разные варианты развития и потенциальных инвесторов, ни один из них не был серьезным. В итоге клуб потерял последние возможности финансирования. Руководство приняло решение сняться с соревнований, игроки получили статус свободных агентов.
«Рубикон» завершил первую половину сезона-2022/23 на последнем месте Второй лиги. Киевская команда набрала четыре очка в 10 матчах.
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