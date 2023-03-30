Рубикон может сняться с чемпионата Второй лиги

Клуб «Рубикон» (Киев) может сняться с весенней части чемпионата Второй лиги.

«Рубикон» искал разные варианты развития и потенциальных инвесторов, ни один из них не был серьезным. В итоге клуб потерял последние возможности финансирования.

Чтобы исправить ситуацию, у руководства клуба есть только неделя. За это время «Рубикон» еще раз попытается найти инвестиции.

«Рубикон» завершил первую половину сезона-2022/23 на последнем месте Второй лиги. Киевская команда набрала четыре очка в 10 матчах. Первые матчи после возобновления чемпионата Второй лиги сыграют 7-8 апреля.