Рубикон может сняться с чемпионата Второй лиги
Киевский клуб оказался без финансирования
Клуб «Рубикон» (Киев) может сняться с весенней части чемпионата Второй лиги.
«Рубикон» искал разные варианты развития и потенциальных инвесторов, ни один из них не был серьезным. В итоге клуб потерял последние возможности финансирования.
Чтобы исправить ситуацию, у руководства клуба есть только неделя. За это время «Рубикон» еще раз попытается найти инвестиции.
«Рубикон» завершил первую половину сезона-2022/23 на последнем месте Второй лиги. Киевская команда набрала четыре очка в 10 матчах. Первые матчи после возобновления чемпионата Второй лиги сыграют 7-8 апреля.
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