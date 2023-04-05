ВИДЕО. Ждут дома. Болельщики Барселоны скандируют имя Месси в игре с Реалом

В среду, 5 апреля, проходит ответный матч 1/2 финала Кубка Испании, в котором играют «Барселона» и «Реал».

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Поединок проходит в Барселоне на стадионе «Камп Ноу». Первая полуфинальная встреча, которая состоялась в начале марта, завершилась победой каталонцев со счетом 1:0.

На 10-й минуте игры болельщики каталонского клуба скандировали имя Лионеля Месси. Именно под 10-м номером звездный аргентинец долгое время выступал за «Барселону», после чего в 2021 году перешел в «ПСЖ».

Ранее сообщалось, что руководство «сине-гранатовых» ведет переговоры со своей легендой о возвращении.