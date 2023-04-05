Підтримай кібербезпеку Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Ждут дома. Болельщики Барселоны скандируют имя Месси в игре с Реалом
Испания
05 апреля 2023, 22:38 | Обновлено 05 апреля 2023, 22:42
480
0

ВИДЕО. Ждут дома. Болельщики Барселоны скандируют имя Месси в игре с Реалом

Флешмоб прошел на символической 10-й минуте встречи

05 апреля 2023, 22:38 | Обновлено 05 апреля 2023, 22:42
480
0
ВИДЕО. Ждут дома. Болельщики Барселоны скандируют имя Месси в игре с Реалом
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 5 апреля, проходит ответный матч 1/2 финала Кубка Испании, в котором играют «Барселона» и «Реал».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live Telegram Sport.ua

Поединок проходит в Барселоне на стадионе «Камп Ноу». Первая полуфинальная встреча, которая состоялась в начале марта, завершилась победой каталонцев со счетом 1:0.

На 10-й минуте игры болельщики каталонского клуба скандировали имя Лионеля Месси. Именно под 10-м номером звездный аргентинец долгое время выступал за «Барселону», после чего в 2021 году перешел в «ПСЖ».

Ранее сообщалось, что руководство «сине-гранатовых» ведет переговоры со своей легендой о возвращении.

По теме:
Галактикос шокировали Камп Ноу. Реал с хет-триком Бензема разбил Барселону
ВИДЕО. Бензема уничтожил Барсу. Карим оформил хет-трик в ворота Тер Штегена
ВИДЕО. Дубль Бензема. Реал громит Барселону на Камп Ноу в Кубке Испании
Барселона Реал Мадрид Барселона - Реал Лионель Месси видео болельщики фанаты Кубок Испании по футболу ПСЖ
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Бесплатные звезды. 11 игроков – потенциальных свободных агентов из АПЛ
Футбол | 05 апреля 2023, 12:39 5
Бесплатные звезды. 11 игроков – потенциальных свободных агентов из АПЛ
Бесплатные звезды. 11 игроков – потенциальных свободных агентов из АПЛ

У их клубов есть еще пару месяцев, чтобы продлить истекающие контракты…

Скандальный экс-бек Днепра в 36 лет нашел себе новую команду
Футбол | 05 апреля 2023, 11:48 0
Скандальный экс-бек Днепра в 36 лет нашел себе новую команду
Скандальный экс-бек Днепра в 36 лет нашел себе новую команду

Эжидио будет выступать за «Томбенсе»

«135 фунтов – не мой вес». Ломаченко готов сменить весовую категорию
Бокс | 05.04.2023, 17:12
«135 фунтов – не мой вес». Ломаченко готов сменить весовую категорию
«135 фунтов – не мой вес». Ломаченко готов сменить весовую категорию
Кто забил: Бензема или Вини? Реал вышел вперед в ответной игре с Барсой
Футбол | 05.04.2023, 23:01
Кто забил: Бензема или Вини? Реал вышел вперед в ответной игре с Барсой
Кто забил: Бензема или Вини? Реал вышел вперед в ответной игре с Барсой
«Пока не завершится война». УЕФА не готов к возвращению россии в футбол
Футбол | 05.04.2023, 17:30
«Пока не завершится война». УЕФА не готов к возвращению россии в футбол
«Пока не завершится война». УЕФА не готов к возвращению россии в футбол
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Аваи объявил о переходе футболиста Шахтера
Аваи объявил о переходе футболиста Шахтера
04.04.2023, 19:28 2
Футбол
«Шикарный план». Усик рассказал, с кем намерен провести следующий бой
«Шикарный план». Усик рассказал, с кем намерен провести следующий бой
04.04.2023, 09:30 4
Бокс
Плохие новости и потери ВСУ. Резников рассказал об информационной политике
Плохие новости и потери ВСУ. Резников рассказал об информационной политике
05.04.2023, 14:48 5
Война
Владимир ШАРАН: «У меня чуть инфаркт не случился! Надо подавать в суд»
Владимир ШАРАН: «У меня чуть инфаркт не случился! Надо подавать в суд»
04.04.2023, 05:03 9
Футбол
Густаво ПОЙЕТ: «Мудрик в Челси будет делать то, что делал Эден Азар»
Густаво ПОЙЕТ: «Мудрик в Челси будет делать то, что делал Эден Азар»
04.04.2023, 22:35 12
Футбол
ГУТЦАЙТ: «Выступления наших теннисистов против россиян сыграли против нас»
ГУТЦАЙТ: «Выступления наших теннисистов против россиян сыграли против нас»
04.04.2023, 15:25 11
Теннис
ВИДЕО. Не для вас, черви, строилась. Как выглядит Донбасс Арена с воздуха
ВИДЕО. Не для вас, черви, строилась. Как выглядит Донбасс Арена с воздуха
05.04.2023, 02:23 4
Футбол
Дебют Забарного, ничья Мудрика, 400 млн евро для Месси, новый план Усика
Дебют Забарного, ничья Мудрика, 400 млн евро для Месси, новый план Усика
05.04.2023, 07:20 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности