ВИДЕО. Ждут дома. Болельщики Барселоны скандируют имя Месси в игре с Реалом
Флешмоб прошел на символической 10-й минуте встречи
В среду, 5 апреля, проходит ответный матч 1/2 финала Кубка Испании, в котором играют «Барселона» и «Реал».
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Поединок проходит в Барселоне на стадионе «Камп Ноу». Первая полуфинальная встреча, которая состоялась в начале марта, завершилась победой каталонцев со счетом 1:0.
На 10-й минуте игры болельщики каталонского клуба скандировали имя Лионеля Месси. Именно под 10-м номером звездный аргентинец долгое время выступал за «Барселону», после чего в 2021 году перешел в «ПСЖ».
Ранее сообщалось, что руководство «сине-гранатовых» ведет переговоры со своей легендой о возвращении.
Adeptos do Barcelona entoaram o nome de Messi ao 10.º minuto de jogo. 🗣️🇦🇷pic.twitter.com/nt40J3bg8e— 👁️ Desportivo (@OlhoDesportivo) April 5, 2023
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