Барселона подтвердила: клуб ведет переговоры с Месси о возвращении

Вице-президент «Барселоны» Рафаэль Юсте надеется, что клубу удастся договориться с Лионелем Месси о возвращении в команду. Контракт игрока ПСЖ завершается летом.

«Месси знает, как высоко мы ценим его. Мне все еще жаль, что наши переговоры о новом контракте не увенчались успехом тогда, когда он ушел в ПСЖ».

«Мы все хотим, чтобы он вернулся в «Барселону». Клуб находится в контакте с игроком. Лео и его семья знают наше к нему отношение», – сказал Юсте.

Месси является лучшим бомбардиром в истории клуба с 672 голами в 778 матчах.

При этом СМИ сообщают, что ПСЖ не намерен просто так отпустить Месси и будет бороться за продление контракта.