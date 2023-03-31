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  4. Барселона подтвердила: клуб ведет переговоры с Месси о возвращении
Испания
31 марта 2023, 19:20 |
514
5

Барселона подтвердила: клуб ведет переговоры с Месси о возвращении

Захочет ли игрок вернуться?

31 марта 2023, 19:20 |
514
5
Барселона подтвердила: клуб ведет переговоры с Месси о возвращении
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Вице-президент «Барселоны» Рафаэль Юсте надеется, что клубу удастся договориться с Лионелем Месси о возвращении в команду. Контракт игрока ПСЖ завершается летом.

«Месси знает, как высоко мы ценим его. Мне все еще жаль, что наши переговоры о новом контракте не увенчались успехом тогда, когда он ушел в ПСЖ».

«Мы все хотим, чтобы он вернулся в «Барселону». Клуб находится в контакте с игроком. Лео и его семья знают наше к нему отношение», – сказал Юсте.

Месси является лучшим бомбардиром в истории клуба с 672 голами в 778 матчах.

При этом СМИ сообщают, что ПСЖ не намерен просто так отпустить Месси и будет бороться за продление контракта.

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Источник BBC
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OKs100
Лучше бы подписали Роналду.
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