Барселона подтвердила: клуб ведет переговоры с Месси о возвращении
Захочет ли игрок вернуться?
Вице-президент «Барселоны» Рафаэль Юсте надеется, что клубу удастся договориться с Лионелем Месси о возвращении в команду. Контракт игрока ПСЖ завершается летом.
«Месси знает, как высоко мы ценим его. Мне все еще жаль, что наши переговоры о новом контракте не увенчались успехом тогда, когда он ушел в ПСЖ».
«Мы все хотим, чтобы он вернулся в «Барселону». Клуб находится в контакте с игроком. Лео и его семья знают наше к нему отношение», – сказал Юсте.
Месси является лучшим бомбардиром в истории клуба с 672 голами в 778 матчах.
При этом СМИ сообщают, что ПСЖ не намерен просто так отпустить Месси и будет бороться за продление контракта.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Топ-игроки для топ-клубов по топовым ценам
Народный депутат Украины уверен, что представителей стран-агрессорок вернут в спорт