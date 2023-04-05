Экс-игрок Шахтера выиграл 2-й матч в Сербии на посту наставника Партизана
Игор Дуляй пока что не может похвастаться стабильными результатами
В среду, 5 апреля, состоялся матч 29-го тура чемпионата Сербии по футболу между клубами «Партизан» и «Вождовац». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу «могильщиков».
Единственный гол на 5-й минуте встречи забил Рикарду Гомеш.
«Партизан» возглавляется Игор Дуляй, который является экс-игроком донецкого «Шахтера». Для него эта победа стала второй вместе с «Партизаном» на посту наставника команды. Также на его счету уже 3 поражения и 1 ничья.
43-летний сербский специалист с 2019 года работает в тренерском штабе белградской команды, и после увольнения Гордана Петричева руководство клуба в конце февраля приняло решение доверить пост главного тренера Дуляю.
Дуляй играл за «Шахтер» с 2004 по 2010 год. За это время провел 196 матчей, забил шесть голов и отдал два ассиста.
⌛KRAJ: FK Partizan 1️⃣:0️⃣ FK Voždovac— FK Partizan (@FKPartizanBG) April 5, 2023
⚽ R. Gomeš (5') pic.twitter.com/VDCNsWnBoT
⚫️⚪️ Gomeš pokrenuo Valjak! pic.twitter.com/4aj9C8miyW— FK Partizan (@FKPartizanBG) April 5, 2023
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