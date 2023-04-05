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05 апреля 2023, 21:52 |
860
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Экс-игрок Шахтера выиграл 2-й матч в Сербии на посту наставника Партизана

Игор Дуляй пока что не может похвастаться стабильными результатами

05 апреля 2023, 21:52 |
860
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Экс-игрок Шахтера выиграл 2-й матч в Сербии на посту наставника Партизана
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 5 апреля, состоялся матч 29-го тура чемпионата Сербии по футболу между клубами «Партизан» и «Вождовац». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу «могильщиков».

Единственный гол на 5-й минуте встречи забил Рикарду Гомеш.

«Партизан» возглавляется Игор Дуляй, который является экс-игроком донецкого «Шахтера». Для него эта победа стала второй вместе с «Партизаном» на посту наставника команды. Также на его счету уже 3 поражения и 1 ничья.

43-летний сербский специалист с 2019 года работает в тренерском штабе белградской команды, и после увольнения Гордана Петричева руководство клуба в конце февраля приняло решение доверить пост главного тренера Дуляю.

Дуляй играл за «Шахтер» с 2004 по 2010 год. За это время провел 196 матчей, забил шесть голов и отдал два ассиста.

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Игор Дуляй Партизан Белград Вождовац чемпионат Сербии по футболу Шахтер Донецк
Источник Sport.ua
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