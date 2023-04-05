Александер ЧЕФЕРИН: «Суперлига? В Европе нет места для картелей»

Александер Чеферин, который сегодня был переизбран на пост президента УЕФА, прокомментировал попытки создать Суперлигу в европейском футболе:

«Мы столкнулись с бурной глобализацией и всем, что она за собой влечет: как удобствами, так и рисками тоже. Мы не должны об этом забывать. Были искушения и даже попытки создать новые модели (имеется в виду Суперлига – прим.), но они противоречат европейской модели, которую имеем и очень ценим.

Наша модель основывается на спортивных заслугах. Откуда мы родом, заслуги не имеют цены. Заслуги нельзя приобрести, их можно только заработать, сезон за сезоном. На поле и вне его. На этом континенте нет места для картелей. Думаю, мы все вместе четко дали понять это».