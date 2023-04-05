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Германия
05 апреля 2023, 18:17 | Обновлено 05 апреля 2023, 18:18
667
2

Спортдир Баварии: «Вылет из Кубка Германии? Тухель здесь ни при чем»

Хасан Салихамиджич – о поражении от «Фрайбурга»

05 апреля 2023, 18:17 | Обновлено 05 апреля 2023, 18:18
667
2
Спортдир Баварии: «Вылет из Кубка Германии? Тухель здесь ни при чем»
Getty Images/Global Images Ukraine. Хасан Салихамиджич

Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич прокомментировал поражение 1:2 от «Фрайбурга» в четвертьфинале Кубка Германии:

«Мы очень разочарованы тем, как сложилась игра. Все должно было получиться иначе. Это очень горько. Тренер ни при чем».

Напомним, для нового главного тренера «Баварии» Томаса Тухеля матч с «Фрайбургом» был вторым на посту наставника чемпионов Германии.

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Хасан Салихамиджич Бавария Томас Тухель Фрайбург Кубок Германии по футболу
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Serhii P.
Згоден, Тунель тут ні до чого, він ще навіть не встиг познайомитися з командою. Винуватий придурошний менеджмент.
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