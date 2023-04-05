Спортдир Баварии: «Вылет из Кубка Германии? Тухель здесь ни при чем»

Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич прокомментировал поражение 1:2 от «Фрайбурга» в четвертьфинале Кубка Германии:

«Мы очень разочарованы тем, как сложилась игра. Все должно было получиться иначе. Это очень горько. Тренер ни при чем».

Напомним, для нового главного тренера «Баварии» Томаса Тухеля матч с «Фрайбургом» был вторым на посту наставника чемпионов Германии.