Мирон МАРКЕВИЧ: «В сборной кто-то из наших тренеров должен работать»

Бывший главный тренер национальной сборной Украины Мирон Маркевич считает, что «сине-желтых» должен возглавить отечественный специалист, а не иностранец.

«Думаю, что кто-то из наших тренеров должен работать. Кто-то, кто знает украинский футбол. Сложно сказать про Билича. Он хороший тренер, но это другая страна и неизвестно, как он себя покажет. Это не так все просто.

Когда будет действительно сигнал, что ему предлагают, то можно будет о чем-то говорить. А пока ‒ это лишь слухи», – сказал Маркевич.

Напомним, что Мирон Маркевич был тренером сборной Украины в 2010 году.