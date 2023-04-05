Мирон МАРКЕВИЧ: «В сборной кто-то из наших тренеров должен работать»
Известный специалист выступил против назначения Славена Билича
Бывший главный тренер национальной сборной Украины Мирон Маркевич считает, что «сине-желтых» должен возглавить отечественный специалист, а не иностранец.
«Думаю, что кто-то из наших тренеров должен работать. Кто-то, кто знает украинский футбол. Сложно сказать про Билича. Он хороший тренер, но это другая страна и неизвестно, как он себя покажет. Это не так все просто.
Когда будет действительно сигнал, что ему предлагают, то можно будет о чем-то говорить. А пока ‒ это лишь слухи», – сказал Маркевич.
Напомним, что Мирон Маркевич был тренером сборной Украины в 2010 году.
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Я хожу без работы .зачем кого то искать.И для этого проповедует абсурдные идёи что не нужно иностранца ставить.Иностранцы тренеры очень приличные тактики .знают вещи которые Маркевич Ротань и Шевченко втроём не сделают
Максимов теж, але він більше підійде для якоїсь африканської або азіатської збірної. Він автократичний тренер.