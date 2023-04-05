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  4. Мирон МАРКЕВИЧ: «В сборной кто-то из наших тренеров должен работать»
Чемпионат Европы
05 апреля 2023, 16:31 |
649
3

Мирон МАРКЕВИЧ: «В сборной кто-то из наших тренеров должен работать»

Известный специалист выступил против назначения Славена Билича

05 апреля 2023, 16:31 |
649
3
Мирон МАРКЕВИЧ: «В сборной кто-то из наших тренеров должен работать»
ФК Днепр. Мирон Маркевич

Бывший главный тренер национальной сборной Украины Мирон Маркевич считает, что «сине-желтых» должен возглавить отечественный специалист, а не иностранец.

«Думаю, что кто-то из наших тренеров должен работать. Кто-то, кто знает украинский футбол. Сложно сказать про Билича. Он хороший тренер, но это другая страна и неизвестно, как он себя покажет. Это не так все просто.

Когда будет действительно сигнал, что ему предлагают, то можно будет о чем-то говорить. А пока ‒ это лишь слухи», – сказал Маркевич.

Напомним, что Мирон Маркевич был тренером сборной Украины в 2010 году.

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Славен Билич сборная Украины по футболу Мирон Маркевич
Источник FanDay
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Комментарии 3
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Gambie
Неужели непонятно для чего Маркевич постоянно эту тему сборной комментирует .И Ротаня и Петракова нищив.Прямым тестом хочет сказать поставьте меня 
Я хожу без работы .зачем кого то искать.И для этого проповедует абсурдные идёи что не нужно  иностранца ставить.Иностранцы тренеры очень приличные тактики .знают вещи которые Маркевич Ротань и Шевченко втроём не сделают 
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0
Nick.Grabowski
Ребров, Мальдера, Маркевич, Вернидуб, Григорчук.
Максимов теж, але він більше підійде для якоїсь африканської або азіатської збірної. Він автократичний тренер. 
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-1
ВИКТОР АНДРУЩИК
Так,це Ю. Максимов.Є немало хороших молодих футболістів і через рік-два він зробить збірну яка буде нас радувати як грою так і результатами.Ці гравці вже себе вичерпали і більше з них не візьмеш.Максимов довів що пулю він зробить.Інші що є тренери будуть бити собі лоба тими ж граблями.Так що такі майстри що виходили проти Англії напевно і до складу не потраплять.Виключення:Сваток і Трубін ну ще один-два.Судаков,Циганков.Є,,є в нас добрі гравці,потрібен і тренер,який це зробить.
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-1
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