ЛЕОНЕНКО: «Если Зинченко не то скажет, то Максимов и пинков может надавать»
Футбольный эксперт – о кандидатах на пост наставника сборной Украины
Бывший форвард «Динамо», а ныне известный эксперт Виктор Леоненко поделился мыслями о возможном главном тренере сборной Украины.
Известный инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что УАФ рассматривает в качестве главного тренера сборной Украины известного хорватского специалиста Славена Билича. Виктор Леоненко не согласен с таким выбором:
«Какой Билич? Я против него ничего не имею, но у нас своих тренеров навалом. Есть Михайличенко, Демьяненко, Максимов, Скрипник. Хочется, чтобы сборную свой тренировал.
Для меня идеальный вариант – это Максимов. Он и коммуникабельный, и подраться может. Так что, если Зинченко что-то не то скажет, то Максимов и пинков может надавать.
Скрипник тоже неплохой вариант. Думаю, ради сборной он покинет «Ворсклу», главное – чтобы предложили», – сказал Леоненко.
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