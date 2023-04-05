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  4. ЛЕОНЕНКО: «Если Зинченко не то скажет, то Максимов и пинков может надавать»
Чемпионат Европы
05 апреля 2023, 16:15 | Обновлено 05 апреля 2023, 16:47
1941
6

ЛЕОНЕНКО: «Если Зинченко не то скажет, то Максимов и пинков может надавать»

Футбольный эксперт – о кандидатах на пост наставника сборной Украины

05 апреля 2023, 16:15 | Обновлено 05 апреля 2023, 16:47
1941
6
ЛЕОНЕНКО: «Если Зинченко не то скажет, то Максимов и пинков может надавать»
Алексей Иванов. Виктор Леоненко

Бывший форвард «Динамо», а ныне известный эксперт Виктор Леоненко поделился мыслями о возможном главном тренере сборной Украины.

Известный инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что УАФ рассматривает в качестве главного тренера сборной Украины известного хорватского специалиста Славена Билича. Виктор Леоненко не согласен с таким выбором:

«Какой Билич? Я против него ничего не имею, но у нас своих тренеров навалом. Есть Михайличенко, Демьяненко, Максимов, Скрипник. Хочется, чтобы сборную свой тренировал.

Для меня идеальный вариант – это Максимов. Он и коммуникабельный, и подраться может. Так что, если Зинченко что-то не то скажет, то Максимов и пинков может надавать.

Скрипник тоже неплохой вариант. Думаю, ради сборной он покинет «Ворсклу», главное – чтобы предложили», – сказал Леоненко.

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Виктор Леоненко Славен Билич Алексей Михайличенко Анатолий Демьяненко Юрий Максимов сборная Украины по футболу Виктор Скрипник Александр Зинченко
Источник FanDay
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Умник
Божечки яке воно кончене. 2 частина)))
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+8
VVO
Спорт.юа, скільки цей алкаш вам платить щоб ви про нього писали? Чи ці "експертні" думки, він за спільним розпиття оковитиї з вами видає?
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+3
BekXan
Що всі носять з тим Скрипником*Ну реально вважають його гарним тренером він окрім чемпіонату Литвии нічого не вигравав.І то прийшов в готову команду потрібно було постаратися щоб не виграти.Те саме було в Зорі він прийняв команду Вернидуба.Він свого нічого не створив.Як тільки почав перебудову команда посипалася.Його результати в Німечині це дно таблиці.Яку команду Скрипник хоч раз Сам з нуля зробив і досяг?ЖОДНОЇ ! З ним носятья к дурень з торбою.Михайличенко він не тренерує і не буде. та його час пройшов так само як і Дем'яненко це вже не тренери рівня.Єдиний поки що може ще наробити шороху Максимов.Але як я писав ранішеє проблема він занадто дуже вільний у всьому.
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0
whitebell81
Дем'яненко та Михайличенко???
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0
whitebell81
які в сраку 
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0
vlad325
Та вже дійсно скільки можна слухати цього маразматика? Чи в нашому футбольному просторі не має більше жодного експерта? Тепер стосовно головного тренера для збірної, я звичайно не маю нічого проти наших тренерів, але вважаю що краще запросити відомого європейського тренера, ніж повторювати помилки минулого. Хто вже тільки не тренував нашу збірну, але результат постійно не задовільний. Ще раз не хочу когось образити, але хто такий як тренер Михайліченко, Дем'яненко...і т.д.?
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0
Gambie
Сразу чувствуется интеллектуальный уровень русского ватника .Эдакий быдлэксперт 
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-2
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