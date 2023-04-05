ЛЕОНЕНКО: «Если Зинченко не то скажет, то Максимов и пинков может надавать»

Бывший форвард «Динамо», а ныне известный эксперт Виктор Леоненко поделился мыслями о возможном главном тренере сборной Украины.

Известный инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что УАФ рассматривает в качестве главного тренера сборной Украины известного хорватского специалиста Славена Билича. Виктор Леоненко не согласен с таким выбором:

«Какой Билич? Я против него ничего не имею, но у нас своих тренеров навалом. Есть Михайличенко, Демьяненко, Максимов, Скрипник. Хочется, чтобы сборную свой тренировал.

Для меня идеальный вариант – это Максимов. Он и коммуникабельный, и подраться может. Так что, если Зинченко что-то не то скажет, то Максимов и пинков может надавать.

Скрипник тоже неплохой вариант. Думаю, ради сборной он покинет «Ворсклу», главное – чтобы предложили», – сказал Леоненко.