Александр ИЩЕНКО: «Война? Сумели выйти с минимальными потерями»

Руководитель академии «Динамо» Киев Александр Ищенко в интервью Sport.ua рассказал о том, как удалось справиться с последствиями войны в старне:

«События в стране не могли пройти мимо работы футбольной школы. В апреле прошлого года руководителями клуба были приняты экстренные меры, чтобы обезопасить футболистов. Было принято решение помочь выезду игроков за границу. Тогда была такая всеобщая тенденция.

Благодаря хорошим отношениям с «Академией Пушкаша» и «Вислой» Краков с активной помощью клуба «Мункач» Мукачево мы вывезли две группы 2005 и 2006 года рождения в Будапешт, еще две группы 2007 и 2008 в Кишварду. 2010 год был в Сосновке, это пригород Катовице в Польше.

С мая месяца там начали работать. Были созданы условия для тренировочного процесса. Имели хорошие спарринги. Мы вышли на хороший уровень, который позволил нам выйти с минимальными потерями из сложной ситуации».