Підтримай кібервплив Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Александр ИЩЕНКО: «Война? Сумели выйти с минимальными потерями»
Украина. Премьер лига
05 апреля 2023, 16:02 |
184
0

Александр ИЩЕНКО: «Война? Сумели выйти с минимальными потерями»

Руководитель академии «Динамо» – о влиянии войны

05 апреля 2023, 16:02 |
184
0
Александр ИЩЕНКО: «Война? Сумели выйти с минимальными потерями»
Динамомания. Александр Ищенко

Руководитель академии «Динамо» Киев Александр Ищенко в интервью Sport.ua рассказал о том, как удалось справиться с последствиями войны в старне:

«События в стране не могли пройти мимо работы футбольной школы. В апреле прошлого года руководителями клуба были приняты экстренные меры, чтобы обезопасить футболистов. Было принято решение помочь выезду игроков за границу. Тогда была такая всеобщая тенденция.

Благодаря хорошим отношениям с «Академией Пушкаша» и «Вислой» Краков с активной помощью клуба «Мункач» Мукачево мы вывезли две группы 2005 и 2006 года рождения в Будапешт, еще две группы 2007 и 2008 в Кишварду. 2010 год был в Сосновке, это пригород Катовице в Польше.

С мая месяца там начали работать. Были созданы условия для тренировочного процесса. Имели хорошие спарринги. Мы вышли на хороший уровень, который позволил нам выйти с минимальными потерями из сложной ситуации».

По теме:
«Угроза окружения и потери». Зеленский назвал условия отхода ВСУ из Бахмута
Анита ВЛОДАРЧИК – о допуске россиян: «Это очень больно»
В Динамо рассказали о конкуренции с Рухом в юношеском футболе
Александр Ищенко Динамо Киев российско-украинская война эксклюзив
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Элина СВИТОЛИНА: «С начала войны я собрала более $1 миллиона для Украины»
Теннис | 05 апреля 2023, 11:50 18
Элина СВИТОЛИНА: «С начала войны я собрала более $1 миллиона для Украины»
Элина СВИТОЛИНА: «С начала войны я собрала более $1 миллиона для Украины»

Украинская теннисистка – о том, чем помогает своей стране в непростое время

400 млн евро в год. Месси получил ошеломительное предложение по зарплате
Футбол | 04 апреля 2023, 22:54 7
400 млн евро в год. Месси получил ошеломительное предложение по зарплате
400 млн евро в год. Месси получил ошеломительное предложение по зарплате

Подписать аргентинца настойчиво хочет саудовский «Аль-Хиляль»

Отменено слушание по апелляции Павелко на его отстранение от должности
Футбол | 04.04.2023, 17:16
Отменено слушание по апелляции Павелко на его отстранение от должности
Отменено слушание по апелляции Павелко на его отстранение от должности
Известный украинский вратарь болен раком
Футбол | 05.04.2023, 14:04
Известный украинский вратарь болен раком
Известный украинский вратарь болен раком
ВИДЕО. Не для вас, черви, строилась. Как выглядит Донбасс Арена с воздуха
Футбол | 05.04.2023, 02:23
ВИДЕО. Не для вас, черви, строилась. Как выглядит Донбасс Арена с воздуха
ВИДЕО. Не для вас, черви, строилась. Как выглядит Донбасс Арена с воздуха
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Владимир ШАРАН: «У меня чуть инфаркт не случился! Надо подавать в суд»
Владимир ШАРАН: «У меня чуть инфаркт не случился! Надо подавать в суд»
04.04.2023, 05:03 9
Футбол
Зинченко могут обменять в итальянский топ-клуб
Зинченко могут обменять в итальянский топ-клуб
04.04.2023, 15:55 23
Футбол
Мудрику приходилось переодеваться в коридоре в Челси
Мудрику приходилось переодеваться в коридоре в Челси
04.04.2023, 14:23 8
Футбол
Усик рассказал, сколько Фьюри хотел заработать за их бой
Усик рассказал, сколько Фьюри хотел заработать за их бой
04.04.2023, 12:15 5
Бокс
ГУТЦАЙТ: «Выступления наших теннисистов против россиян сыграли против нас»
ГУТЦАЙТ: «Выступления наших теннисистов против россиян сыграли против нас»
04.04.2023, 15:25 11
Теннис
Девушка игрока Шахтера – об УПЦ МП: «Кто скажет, как их выгнать?»
Девушка игрока Шахтера – об УПЦ МП: «Кто скажет, как их выгнать?»
03.04.2023, 17:40 37
Футбол
Эдди Хирн рассказал, при каких условиях Фьюри согласился бы на бой с Усиком
Эдди Хирн рассказал, при каких условиях Фьюри согласился бы на бой с Усиком
05.04.2023, 11:25 1
Бокс
«Шикарный план». Усик рассказал, с кем намерен провести следующий бой
«Шикарный план». Усик рассказал, с кем намерен провести следующий бой
04.04.2023, 09:30 4
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности