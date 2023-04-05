В Динамо рассказали о конкуренции с Рухом в юношеском футболе

Александр Ищенко, руководитель Академии «Динамо», рассказал о том, как киевляне конкурируют с «Рухом» в юношеском чемпионате Украины.

– Юношеская команда «Динамо» три года не была чемпионом. В этом сезоне есть отставание от «Руха». Как вы оцените выступления команды Игоря Костюка?

– Здесь нельзя однозначно сказать. Дважды за это время чемпионат не был доигран: сначала через ковид, а затем войну. «Шахтер» в позапрошлом сезоне опередил нас только по дополнительным показателям.

Отлично, что появился такой соперник, как «Рух». На западе и в центре страны они активно проводят селекцию. Григорий Козловский построил отличную базу. Набрали молодых тренеров, которые «пашут». Это дало результаты. Ребята идут туда. Там хороший коллектив, хорошая аура, хорошая методология. Это соперник, достойный уважения. Конкуренция никому не была лишней.

Я открою тайну. В июне-июле планируем провести Кубок вызова четырьмя возрастными группами против «Руха». Мы готовы принять вызов. После Кубка ДЮФЛ и возвращения наших команд из Кельна мы готовы провести эти спарринги. Для тренеров это будут очень полезные матчи. Мы увидим реальное соотношение сил в юношеском футболе.