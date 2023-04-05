Украина остается в заявке на проведение ЧМ-2030

Украина остается в совместной заявке на проведение чемпионата мира по футболу 2030 года.

Об этом на заседании Конгресса УЕФА рассказал премьер-министр Португалии Антониу Кошта.

«У нас есть амбиция – вместе с Испанией, Марокко и Украиной – организовать чемпионат мира 2030 совместной заявкой, между двух берегов Средиземного моря, провести первый в истории чемпионат мира, объединяющий спорт и лучшие ценности двух континентов: Европы и Африки», – сказал премьер-министр Португалии.

Ранее сообщалось, что Марокко заменит Украину в заявке.

Помимо совместного заявления Испании, Португалии, Украины и Марокко на проведение турнира претендуют коалиции Саудовской Аравии, Египта и Греции, а также Уругвая, Аргентины, Парагвая и Чили.