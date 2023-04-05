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Чемпионат мира
05 апреля 2023, 14:25 | Обновлено 05 апреля 2023, 14:29
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0

Украина остается в заявке на проведение ЧМ-2030

Эту информацию подтвердил премьер-министр Португалии

05 апреля 2023, 14:25 | Обновлено 05 апреля 2023, 14:29
11
0
Украина остается в заявке на проведение ЧМ-2030
Getty Images/Global Images Ukraine

Украина остается в совместной заявке на проведение чемпионата мира по футболу 2030 года.

Об этом на заседании Конгресса УЕФА рассказал премьер-министр Португалии Антониу Кошта.

«У нас есть амбиция – вместе с Испанией, Марокко и Украиной – организовать чемпионат мира 2030 совместной заявкой, между двух берегов Средиземного моря, провести первый в истории чемпионат мира, объединяющий спорт и лучшие ценности двух континентов: Европы и Африки», – сказал премьер-министр Португалии.

Ранее сообщалось, что Марокко заменит Украину в заявке.

Помимо совместного заявления Испании, Португалии, Украины и Марокко на проведение турнира претендуют коалиции Саудовской Аравии, Египта и Греции, а также Уругвая, Аргентины, Парагвая и Чили.

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Испания Португалия Марокко Федерация футбола Испании Украина ЧМ-2030 по футболу Украинская ассоциация футбола российско-украинская война Федерация футбола Португалии
Источник CNN
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