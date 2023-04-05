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Украина. Премьер лига
05 апреля 2023, 14:04 | Обновлено 05 апреля 2023, 14:18
2133
2

Известный украинский вратарь болен раком

Сергей Литовченко нуждается в финансовой помощи

05 апреля 2023, 14:04 | Обновлено 05 апреля 2023, 14:18
2133
2
Известный украинский вратарь болен раком
ФК Черноморец. Сергей Литовченко

У известного украинского вратаря Сергея Литовченко диагностирован рак, сообщил тренер Никита Черных.

35-летнему футболисту, являющемуся свободным агентом, предстоит пройти дорогостоящий курс химиотерапии.

«У Сергея Литовченко обнаружен рак, поэтому нужны химиотерапия, дорогостоящие препараты на лечение, что очень сложно потянуть его семье. Поэтому я вас очень прошу помочь любым способом.

Если вы откажетесь от чашечки кофе в кафе и пришлете деньги на помощь, они нам очень помогут! Мы нуждаемся в вашей помощи», - написал Черных в Instagram, прикрепив реквизиты.

Напомним, Литовченко выступал в чемпионате Украины за «Волынь», «Нафтовик», «Олимпик» и «Черноморец». Помимо украинских клубов, вратарь играл в Грузии и Казахстане.

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Источник Instagram
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Комментарии 2
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Remark
А клуб настолько бедный, что Сергею помочь не может? Или расценки для этого человека в лечении рака в разы выше, чем для других людей?
П. С. Я ничего не имею против сбора денег на лечение, но как по мне, тут либо клуб в первую очередь должен помочь, либо одноклубники сбросится, либо какая-то футбольная общественность (вплоть до УАФ)  и т.д. В Украине эта болезнь очень распространена, и в большинстве своем люди, которые ее страдают действительно ооочень бедны, и нуждаются в помощи средств на лечение извне. Вот для таких слоев населения, у которых нет рядом каких-то обеспеченных близких, или бизнесменов, и т.д. и делаются сборы на лечение.
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