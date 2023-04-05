Известный украинский вратарь болен раком

У известного украинского вратаря Сергея Литовченко диагностирован рак, сообщил тренер Никита Черных.

35-летнему футболисту, являющемуся свободным агентом, предстоит пройти дорогостоящий курс химиотерапии.

«У Сергея Литовченко обнаружен рак, поэтому нужны химиотерапия, дорогостоящие препараты на лечение, что очень сложно потянуть его семье. Поэтому я вас очень прошу помочь любым способом.

Если вы откажетесь от чашечки кофе в кафе и пришлете деньги на помощь, они нам очень помогут! Мы нуждаемся в вашей помощи», - написал Черных в Instagram, прикрепив реквизиты.

Напомним, Литовченко выступал в чемпионате Украины за «Волынь», «Нафтовик», «Олимпик» и «Черноморец». Помимо украинских клубов, вратарь играл в Грузии и Казахстане.