Известный украинский вратарь болен раком
Сергей Литовченко нуждается в финансовой помощи
У известного украинского вратаря Сергея Литовченко диагностирован рак, сообщил тренер Никита Черных.
35-летнему футболисту, являющемуся свободным агентом, предстоит пройти дорогостоящий курс химиотерапии.
«У Сергея Литовченко обнаружен рак, поэтому нужны химиотерапия, дорогостоящие препараты на лечение, что очень сложно потянуть его семье. Поэтому я вас очень прошу помочь любым способом.
Если вы откажетесь от чашечки кофе в кафе и пришлете деньги на помощь, они нам очень помогут! Мы нуждаемся в вашей помощи», - написал Черных в Instagram, прикрепив реквизиты.
Напомним, Литовченко выступал в чемпионате Украины за «Волынь», «Нафтовик», «Олимпик» и «Черноморец». Помимо украинских клубов, вратарь играл в Грузии и Казахстане.
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П. С. Я ничего не имею против сбора денег на лечение, но как по мне, тут либо клуб в первую очередь должен помочь, либо одноклубники сбросится, либо какая-то футбольная общественность (вплоть до УАФ) и т.д. В Украине эта болезнь очень распространена, и в большинстве своем люди, которые ее страдают действительно ооочень бедны, и нуждаются в помощи средств на лечение извне. Вот для таких слоев населения, у которых нет рядом каких-то обеспеченных близких, или бизнесменов, и т.д. и делаются сборы на лечение.