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Украина. Первая лига
05 апреля 2023, 13:21 | Обновлено 05 апреля 2023, 14:06
1993
0

Клуб Первой лиги сменил название

ФК «Чернигов» начал сотрудничество с местной Школой высшего спортивного мастерства

05 апреля 2023, 13:21 | Обновлено 05 апреля 2023, 14:06
1993
0
Клуб Первой лиги сменил название
ФК Чернигов

ФК «Чернигов» переименован и будет выступать под названием ФК «Чернигов-ШВСМ».

Клуб Валерия Черного установил сотрудничество с местной Школой высшего спортивного мастерства. Организация управляется Министерством спорта Украины и финансируется из областного бюджета.

В осенней части сезона ФК «Чернигов» занял 5-е место в группе В Первой лиги. Весной клуб сыграет за сохранение прописки в Первой лиге, имея со старта 11 очков в группе выбывания.

В первом матче ФК «Чернигов» будет принимать ФСК «Мариуполь» 8 апреля. Начало встречи назначено на 12:00.

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Чернигов Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу
Источник Sportarena
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