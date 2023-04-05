Клуб Первой лиги сменил название

ФК «Чернигов» переименован и будет выступать под названием ФК «Чернигов-ШВСМ».

Клуб Валерия Черного установил сотрудничество с местной Школой высшего спортивного мастерства. Организация управляется Министерством спорта Украины и финансируется из областного бюджета.

В осенней части сезона ФК «Чернигов» занял 5-е место в группе В Первой лиги. Весной клуб сыграет за сохранение прописки в Первой лиге, имея со старта 11 очков в группе выбывания.

В первом матче ФК «Чернигов» будет принимать ФСК «Мариуполь» 8 апреля. Начало встречи назначено на 12:00.